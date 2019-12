​Şanlıurfa’da Taziye Evleri Belediyelere Devredildi

Gerçekleşen devirle ilgili Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı ve Yikob Başkanı Şahin Aslan, ilçe belediye başkanları ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Vali Erin, taziye ve kültür evlerinin belediyelere devriyle, buraların kullanımında yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını, vatandaşların buradan en verimli şekilde faydalanmasını hedeflediklerini belirterek imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Her ilçedeki taziye ve kültür evlerinin bulundukları ilçenin belediyesine devrini düzenleyen protokole göre, buradaki taşınmazların her türlü bakım ve hizmete sunulması işlerini belediyeler üstlenecek. Amacı dışında kullanılamayacak olan taşınmazlar, faaliyetlerin devamı süresince belediyelerin uhdesinde kalacak. Buralarda kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ve benzeri giderler ile taşınmazlarla ilgili her türlü harcama, ilgili belediyeler tarafından karşılanacak. Taşınmazların, işgal ve tecavüzlere karşı korunması amacıyla her türlü tedbirin alınması, işletilmesinin mahalle muhtarlıkları ile koordinasyon içinde yapılması da şart koşulan protokole göre, binaların tümünde Yikob tarafından inşa edildiğini gösteren tabelalar asılı kalmaya devam edecek.Serili halıların da zaman içerisinde kaldırılacağı belirtilen protokol gereği, buralarda ikram edilen kahve ve içecekler de hijyen açısından tek kullanımlık bardaklarda sunulacak.Editör: Ahmet Şen