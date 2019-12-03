​İhaleyi Gaziantep Aldı! Şanlıurfa’da Yapılan 150 Milyonluk İhalede Neden Hiçbir Firmamız Yok?

İhaleye Şanlıurfa’dan Hiçbir Firma Başvuru Yapmadı

Neden Urfa’dan Bir Firma Bile Davet Edilmedi

Kurşun Yiyen Biz, Ticaret Yapan Antep

Cefasını Urfa, Sefasını Antep Çekiyor

Urfa Kurumlarının İhaleleri de Gaziantep’te

Barış Pınarı Harekatı için yapılan yemek ihalesine sadece Gaziantep’in girmesi, Şanlıurfa’nın ihalede adının bile geçmemesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.Yemek kültürü ile dünyada sayılı şehirler arasında olan Şanlıurfa’nın Barış Pınarı Harekatı için yapılan yemek ihalesinde yer almamasının sebebi yetkililer tarafından açıklanmayarak muammaya dönüştü. Şanlıurfa Tugayında yapılan 150 Milyonluk yemek ihalesine Şanlıurfa’dan hiçbir firma başvuru yapmadı.Tepkiler çığ gibi büyürken, yemek ihalesini Gaziantep’in alması çeşitli yorumlara sebep oldu. İhalenin Gaziantep tarafından alındığını duyan Urfalı bir vatandaş;“Kimse Antep ile yarışmasınç urfa siyasileri bugün ölün. Hepiniz bir Fatma Şahin olamazsınız. Şanlıurfa Tugayında 150 milyonluk yemek ihalesi yapılıyor ve sadece Antep firmaları katılıyor ve ihaleye Urfa’dan bir firma daha davet edilmiyor. Yazıklar olsun.”Açıklamalarına devam eden vatandaş; “Savaşa giren biz, kurşun yiyen yine biz ama ticareti Antep yapsın. Bir Allah’ın kulu bile buna kalkıp dur diyemedi yemiyor çünkü. Herkes kendi koltuğunda koruma derdinde. Urfa siyaseti rezil durumda. 9 vekil 13 belediye başkanı sanayi odası başkanı gidin Fatma Şahin’den erkeklik öğrenin.” İfadelerine yer verdi.Başka bir kadın vatandaş ise, “Bayan olarak Fatma Şahin ile gurur duyuyorum" diyerek şu açıklamalarda bulundu;“Burada savaş oluyor cefasını Urfa, sefasını Antep çekiyor. Urfa’da yapılan bütün büyük işleri Gaziantep firmaları alıyor. Siz çiğköfteye dikkat edin Antep kaymağımızı yemiş, bir şey olmaz.”Sadece yemek ihalesi değil, kurumların beyaz eşya ve elektronik ihalelerinde de Gaziantep’in önde olması Urfalı vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.Editör: Ahmet Şen