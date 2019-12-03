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Bu haber 03 Aralık 2019 22:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Selçuk: Asgari ücrette birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı itibarıyla Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeden iyi durumda olduğunu açıkladı.

​Bakan Selçuk: Asgari ücrette birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz

Asgari ücrette son viraja girilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.  Bakan Selçuk, asgari ücrete bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi geride bıraktığını söyledi.



 

Asgari ücreti 10 katına çıkardık

Bakan Selçuk, açıklamalarında: "2002 yılında 184 lira olan asgari ücret 2019 yılında 2020 liraya çıkararak 10 katına çıkardığımıza dikkat çekmek isterim. Asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz.”




 

"Avrupa Birliği üyesi birçok ülkeyi geride bıraktık"

2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin; Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz. Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ülkeler arasında 2002 başında 15. sırada 2017 ve 2018 yıllarında 18. sıradayken bu yıl ülkemiz 10. sıraya yükselmiş durumda.



 

"Asgari ücreti Aralık ayının son haftasında açıklayacağız"

Biz burada çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek olan komisyonun ikinci toplantısını Türk-İş'in, üçüncü toplantısını ise TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Aralık ayının son haftasında bakanlığımızın ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda ise 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek asgari ücreti açıklıyor olacağız."





Editör: Ahmet Şen 
 
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Ekonomi
​Bakan Selçuk: Asgari ücrette birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz
​Bakan Selçuk: Asgari ücrette birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı itibarıyla Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeden iyi durumda olduğunu açıkladı.
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