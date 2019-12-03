Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Aralık 2019 16:21:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Engelli Çocuklar Polis Oldu

Şanlıurfa’da engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde polis oldu.

​Şanlıurfa’da Engelli Çocuklar Polis Oldu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler gününde anlamlı bir çalışmaya imza attı. 

 

Seminer Sonunda Engelli Çocuklar Polis Oldu

Engelli çocuklara yanlarında olduklarını hissettirmek, hayatın önemli bir parçası olan trafikte zarar görmelerini önlemek maksadıyla Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulunda “trafik ve polis” konulu seminer verildi. Seminerin ardından ise engelli çocuklar bir günlüğüne polis oldu. Polis aracına binen çocuklar, telsiz kullanıp anons çekti. Programda ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Polis ekipleri çocuklara verilen ayakkabıları kendileri giydirdi.





Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Engelli Çocuklar Polis Oldu
​Şanlıurfa’da Engelli Çocuklar Polis Oldu
Şanlıurfa’da engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde polis oldu.
​Son Dakika Şanlıurfa’da Terör Operasyonu: 2 Tutuklama
​Son Dakika Şanlıurfa’da Terör Operasyonu: 2 Tutuklama
Şanlıurfa’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Şanlıurfa’da Leş Yiyoruz! Kesilen Etler Ayaklar Altında Kasaplara Dağıtılıyor
​Şanlıurfa’da Leş Yiyoruz! Kesilen Etler Ayaklar Altında Kasaplara Dağıtılıyor
Şanlıurfa’da dün çekilen bu görüntülerde, arabanın arkasına istiflenmiş, kesimhaneden satış yapılacak olan yere götürülen etleri gören vatandaşlar öfke kustu.
Viranşehirli Bunu Hak Etmiyor
Viranşehirli Bunu Hak Etmiyor
Viranşehir belediyesinin çalışmaları sırasında açık bıraktığı alana araba saplandı.
​Vali Erin: Kamu Kuruluşlarına Gerekli Talimatlar Verildi
​Vali Erin: Kamu Kuruluşlarına Gerekli Talimatlar Verildi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için dünya çapında gündem oluşturmayı amaçlayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
​Şanlıurfa Sınırında Şirket Kuruldu
​Şanlıurfa Sınırında Şirket Kuruldu
Akçakale’de Telabyad Yerel Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendiren ve fikir alışverişinde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Telabyad ile ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlayacak ilk şirketin açılışını yaptı.
​Şanlıurfa’da Yetim ve Öksüzlere Kışlık Elbise
​Şanlıurfa’da Yetim ve Öksüzlere Kışlık Elbise
Şanlıurfa’nın yetim ve öksüzlere kışlık elbise ve mont dağıtıldı.
​Başkan Beyazgül, Tel Abyad'da
​Başkan Beyazgül, Tel Abyad'da
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. Halkla bir araya gelen Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesince temin edilen yardım malzemelerinin dağıtımına katıldı.
​Şanlıurfa’da İlk! Bu Tesis Şehrin Geneline Kurulacak
​Şanlıurfa’da İlk! Bu Tesis Şehrin Geneline Kurulacak
Şanlıurfa’da ilk olan bu tesisin, Şanlıurfa'nın genelinde kurulması planlanıyor. söz konusu tesisin adı “Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi” (Green House Solar Sistem) olup, sistemin kurulum çalışmaları başladı.
Şanlıurfa'ya Bakan Bakana
Şanlıurfa'ya Bakan Bakana
En son yerel seçimlerde %60.81 oy oranı ile Ak Parti’ye oy veren Şanlıurfalıların en büyük sorunu olan Çevik Kuvvet Kavşağının akıbeti hakkında Şanlıurfa’yı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan herhangi bir açıklama duyulmaması akıllarda soru işareti bıraktı.
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda çökme meydana geldi.
​Doyasıya Eğlendiler! Fırat Kıyısında Engelliler ile Engelsiz Etkinlik
​Doyasıya Eğlendiler! Fırat Kıyısında Engelliler ile Engelsiz Etkinlik
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize edilen programda, engelli çocuklar Fırat Nehri'nde oltayla balık tutup halay çekti.
​Şoförünü Fakülte Sekreterliğine Atayan Rektör: Liyakatli bir atama oldu
​Şoförünü Fakülte Sekreterliğine Atayan Rektör: Liyakatli bir atama oldu
​Şanlıurfa’da Engelli Çocuklar Polis Oldu
​Şanlıurfa’da Engelli Çocuklar Polis Oldu
​Son Dakika Şanlıurfa’da Terör Operasyonu: 2 Tutuklama
​Son Dakika Şanlıurfa’da Terör Operasyonu: 2 Tutuklama
Son Dakika ​Uzman Çavuş Temizlediği Silah Ateş Aldı Hayatını Kaybetti
Son Dakika ​Uzman Çavuş Temizlediği Silah Ateş Aldı Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:49
Güneş
07:14
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿