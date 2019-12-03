​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi

Türkiye’ye Sert Yaptırımı Öngören Yasa Konuşulacak

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham ile Demokratlardan Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdikleri mektupta, "Sabır gösterme zamanı geçti. Yasayı (CAATSA) uygulama zamanınız geldi. Yasanın uygulanmaması, diğer ülkelere ABD yasalarının herhangi bir sonucu olmadan ihlal edilebileceği gibi korkunç bir mesaj verecektir" ifadelerini kullandı.Amerikalı Kongre üyeleri, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Ankara'ya yönelik tavrını sertleştirmişti. Reuters'ın haberine göre; Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, gazetecilere yaptığı açıklamada, komitenin Türkiye'ye sert yaptırımlar öngören farklı bir tasarıyı gelecek hafta oylayacağını söyledi. Bunun Türkiye'ye yönelik sabrının azaldığı anlamına gelip gelmediği yolundaki bir soruya Senatör Risch şu yanıtı verdi: "O çoktan olmuştu."Editör: Ahmet Şen