Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Aralık 2019 19:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi

Demokrat Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak, CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanmasını talep etti. Kaosun patlak verdiği NATO'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye çağrı yaparak Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarına onay istedi. Stoltenberg ise, Polonya veya Baltıklara yönelik bir saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham ile Demokratlardan Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdikleri mektupta, "Sabır gösterme zamanı geçti. Yasayı (CAATSA) uygulama zamanınız geldi. Yasanın uygulanmaması, diğer ülkelere ABD yasalarının herhangi bir sonucu olmadan ihlal edilebileceği gibi korkunç bir mesaj verecektir" ifadelerini kullandı. 


 

Türkiye’ye Sert Yaptırımı Öngören Yasa Konuşulacak

Amerikalı Kongre üyeleri, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Ankara'ya yönelik tavrını sertleştirmişti. Reuters'ın haberine göre; Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, gazetecilere yaptığı açıklamada, komitenin Türkiye'ye sert yaptırımlar öngören farklı bir tasarıyı gelecek hafta oylayacağını söyledi. Bunun Türkiye'ye yönelik sabrının azaldığı anlamına gelip gelmediği yolundaki bir soruya Senatör Risch şu yanıtı verdi: "O çoktan olmuştu."





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi
​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi
Demokrat Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak, CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanmasını talep etti. Kaosun patlak verdiği NATO'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye çağrı yaparak Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarına onay istedi. Stoltenberg ise, Polonya veya Baltıklara yönelik bir saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.
Müftüden Kuran Kursu Hocasına Taciz
Müftüden Kuran Kursu Hocasına Taciz
​Kuran kursunda çalışan kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınan Müftü İsmail Kaya, yargılandığı davada 26 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.
Son Dakika ​Uzman Çavuş Temizlediği Silah Ateş Aldı Hayatını Kaybetti
Son Dakika ​Uzman Çavuş Temizlediği Silah Ateş Aldı Hayatını Kaybetti
Temizlediği silahının ateş alması sonucunda göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını keybetti.
Şanlıurfa Sınır Kapıları Açılıyor! ​Yüzlerce Suriyeli Ülkelerine Dönüş Yaptı
Şanlıurfa Sınır Kapıları Açılıyor! ​Yüzlerce Suriyeli Ülkelerine Dönüş Yaptı
Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.
​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı
​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı
Minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
​Eski Kız Arkadaşını Öldürdü Ardından Canına Kıydı
​Eski Kız Arkadaşını Öldürdü Ardından Canına Kıydı
Bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.
​Eşini Dövüp Üzerine Kaynar Su Dökerek Yaktı
​Eşini Dövüp Üzerine Kaynar Su Dökerek Yaktı
Bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.
​Eşine Elveda Ayşem Mesajı Gönderip 10. Kattan Atladı
​Eşine Elveda Ayşem Mesajı Gönderip 10. Kattan Atladı
Tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS gönderip 10. kattan atlayarak intihar etti.
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
Bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu
​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu
İddiaya göre Serkan K. aşık olduğu Hatice S.’nin sevgilisi Abdullah A.’yı kıskandığı için silahla bacağından vurdu. Olay yerine gelen kız ise bacağına 3 kurşun isabet eden yaralı sevgilisini görüntüleyen İHA muhabirinin burnuna yumruk atarak hakaret etti.
​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü
​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü
Tartıştığı annesini kafasına defalarca sert bir cisimle vurarak feci şekilde öldürdüğü ileri sürülen genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi.
​Şizofreni Hastası Kadın Kocasını Öldürdü
​Şizofreni Hastası Kadın Kocasını Öldürdü
Meydana gelen korkunç olayda şizofreni hastası bir kadın, kocasını öldürdü.
​İhaleyi Gaziantep Aldı! Şanlıurfa’da Yapılan 150 Milyonluk İhalede Neden Hiçbir Firmamız Yok?
​İhaleyi Gaziantep Aldı! Şanlıurfa’da Yapılan 150 Milyonluk İhalede Neden Hiçbir Firmamız Yok?
​Şanlıurfa’da Iraklılar, Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp Vatandaşlarını Dolandırdılar
​Şanlıurfa’da Iraklılar, Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp Vatandaşlarını Dolandırdılar
​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi
​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi
Müftüden Kuran Kursu Hocasına Taciz
Müftüden Kuran Kursu Hocasına Taciz
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:49
Güneş
07:14
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿