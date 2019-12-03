Müftüden Kuran Kursu Hocasına Taciz

İNTİHAR TEHDİDİNDE BULUNDU

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

‘RIZASI VARDI’ DİYE SAVUNDU: SERBEST BIRAKILDI

SAPIK DAHA SONRA TUTUKLANDI

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Müftüsü İsmail Kaya açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Hamidiye Kız Kuran Kursu Yatılı Hafızlık Külliyesi Sorumlusu H.Y.’ye mayıs ayında tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Olay, tecavüz mağduru H.Y.’nin 29 Mayıs günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıkmıştı.Müftü Kaya, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi eşinden kısa bir süre önce boşanan H.Y. ve bazı arkadaşlarıyla On Gözlü Köprüsü’ne gitti. Gezi sonrası H.Y.’yi eve bırakmak bahanesiyle başka bir arkadaşının evine götüren Müftü Kaya, burada H.Y.’ye tecavüz etti.Görüşme teklifinde bulunduğu H.Y.’nin, hakkında şikayette bulunacağını söylemesi üzerine kafasına tabanca dayayarak fotoğraf çektiren Kaya, bu fotoğrafı anlık mesajlaşma programı Whatsapp’tan intihar edeceği tehdidiyle H.Y.’ye gönderdi. Bunun üzerine H.Y., kendisini şikayet etmeyeceğini söyledi. Bu olaydan sonra tedirgin olan H.Y., 29 Mayıs’ta Müftü Kaya hakkında şikayette bulunarak başından geçenleri anlattı.H.Y.’nin şikayeti doğrultusunda araştırma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Müftü Kaya’nın intihar etme ihtimali bulunması üzerine H.Y.’den Müftü Kaya’ya buluşmak için mesaj atmasını istedi. Atılan bu mesaj üzerine Kadir Gecesi olan 31 Mayıs günü Hazro’dan Diyarbakır’a doğru aracıyla yola çıkan Kaya, kent girişinde rutin bir uygulama izlenimi verilerek polislerce durdurulup, aracından indirildikten sonra gözaltına alındı.Ekiplerin gözaltına alınma gerekçesini açıkladıkları Kaya’nın, edinilen bilgilere göre ilk tepkisi “Şeytan’a uydum” sözleriyle kendini savunmak oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Kaya, “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanma istemiyle Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ancak daha hakim karşısına çıkarılmadan H.Y. şikayetinden vazgeçti.İddialara göre, H.Y.’nin şikayetinden vazgeçmesi için AKP’li bir milletvekili ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri devreye girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, şikayetinden vazgeçmemesi durumunda H.Y.’yi iş akdinin feshedilmesiyle tehdit etti.Çıkarıldığı mahkemedeki savunmasında tecavüz suçlamasını reddeden Kaya, “rızası vardı” bahanesine sığındı.Hakim, söz konusu suç her ne kadar katalog suçlardan olsa da, H.Y. ile Müftü Kaya’nın aynı saatlerde öğretmen evine girdikleri, ayrı ayrı odalar tuttuklarına dair görüntü kayıtlarının bulunması nedeniyle tutuklanma talebinin ölçülü olmayacağından Kaya’yı adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.Bu yaşananlardan sonra Müftü Kaya hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı tarafından “zincirleme sureti ile şantaj”, “zincirleme sureti ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, ve “zincirleme sureti ile nitelikli cinsel saldırı” suçlarından hazırlan iddianame ile Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 28 Kasım günü görüldü. Mahkeme, 26 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdiği müftü İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen