​Şoförünü Fakülte Sekreterliğine Atayan Rektör: Liyakatli bir atama oldu

Rektör, Üniversiteye Şoför Atamasını Savundu

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 2 yıldır boş kalan İletişim Fakültesi Sekreterliği görevine makam şoförünü atadı.İpek, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunu olan 10 yıllık şoförü Yunus Başarır'ın atamasını şu sözlerle savundu:"Fakülte sekreteri olarak atanabilmek için 10 yıl çalışmışlığının olması ve üniversite mezunu olması gerekiyor. Yunus Başarır da 10 yıllık tecrübesi olan, üniversitede teknisyen kadrosuyla çalışan kişi. Bu kişinin ataması için dekanın teklifi ve rektörün onayı gerekiyor. Şahsın mevzuata herhangi bir aykırılık olmamasından dolayı ataması gerçekleşmiştir. Başarır geçmiş süreçlerde teknik kadroda olmasına rağmen şoförlükte görevlendirilmiş birisi. Üniversitede şoförlük görevi olan bir kişi görevlendirmeyle başka bir görevde çalışabiliyor. Yunus Başarır da bu noktada görevlendirilmiş biri. Bundan önce üniversitede birçok kişinin bu şekilde atanması yapılmış. Bu atamanın liyakatli olduğunu düşünüyorum zaten bu atamanın liyakatsız olduğunu düşünseydik atamasını yapmazdık. Bu konuda liyakatli olduğundan şüphem yok."Editör: Ahmet Şen