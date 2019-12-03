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Bu haber 03 Aralık 2019 15:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Leş Yiyoruz! Kesilen Etler Ayaklar Altında Kasaplara Dağıtılıyor

Şanlıurfa’da dün çekilen bu görüntülerde, arabanın arkasına istiflenmiş, kesimhaneden satış yapılacak olan yere götürülen etleri gören vatandaşlar öfke kustu.

​Şanlıurfa’da Leş Yiyoruz! Kesilen Etler Ayaklar Altında Kasaplara Dağıtılıyor

“Şanlıurfa’da insan sağlığı işte bu kadar ucuz.” Dedirten bir görüntü ile karşı karşıya kaldık. Kesimhanede kesilen etlerin sağlıksız koşullarda vatandaşlara satılmak üzere götürülmesi tepkilere neden oldu.


Kamyonetin arkasına istiflenen kesilmiş hayvanların halka satışı için kasaplara götürüldüğü sırada, etlerin açık şekilde taşınması bir yana bir de üstüne ayakkabı ile çıkmaları daha büyük şaşkınlık yarattı. Kamyonetin demirlerinin paslı olması ve pislik içinde yüzmesi de cabası…




 

Artık Lokantada Et Yemiyorum 

Kesimhanelerin denetlenip denetlenmediği, etlerin sağlıksız koşullarda taşınmasından anlaşılırken, vatandaşlar, kendi sağlıkları ile oynandığını, bu şekilde taşınan etlerden sonra kime nasıl güvenmeleri gerektiğini sorguladı. Daha önceleri mühürsüz et satışlarının yasak olduğunu dile getiren bir vatandaş, Şanlıurfa’nın hemen hemen her yerinde bu tarz görüntülerle karşılaştıklarını ifade ederek, “Ben de bir süre kasaplık yaptım. Etlerin kasap dükkânına sağlıksız koşullarda getirildiğini gördükten sonra bu işi bıraktım. Artık lokantada et yemiyorum.” diyerek aldığı önlemden bahsetti.




 

Leş Yiyoruz

Görüntülerin Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çekildiği söylenirken, bazı vatandaşların sabahın erken saatlerinde kesimhanenin önüne gidip daha kötü manzaralarla karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu söylemesi ise akıllarda soru işaretler bıraktı. Birçok vatandaş bu tarz sağlıksız koşullardan dolayı et yemek istemediklerini ifade ederken, bu kadar sağlıksız koşullarda kesilip, pislik içinde kasaplara kadar ulaşan etlerin leş olduğunu ve leş diye tabir ettikleri etleri satın almak için bir sürü para verdiklerini dile getirdi.  






Editör: Ahmet Şen
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