Viranşehirli Bunu Hak Etmiyor

Viranşehir’de Yol Çöker Diye Yürüyemez olduk

Oy Verdiğimiz İçin Pişman Olduk

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan sonra açık bırakılan çukura araba saplandı. Herhangi bir önlemin alınmadığı uyarı levhalarının koyulmadığı yere saplanan araç çevre sakinleri tarafından saplandığı yerden kurtarılmaya çalışıldı.Aracın kazı yapılan yere saplandığını görüp yardıma koşan onlarca vatandaş, mağduriyetlerini sosyal medya üzerinden dile getirdiler. Belediye tarafından yapılan ve tamamlanmamış çalışmalardan dolayı bu tür sıkıntılarla sürekli karşılaştığını dile getiren vatandaşlar, çalışma alanının şeritlerle kapatılması ve uyarı levhalarının bırakılması gerektiğini ifade ederek; “Kazı yapılan yere arabamız saplandı. Cana değil mala geldi ama bizler çocuklarımızdan, yaşlılarımızdan endişe ediyoruz. Allah korusun düşüp bir yerlerini kıracaklar diye korkuyoruz” ifadelerine yer verdi.Viranşehir Belediyesi’nin eksikliklerinden dolayı zarara uğradığını ifade eden vatandaşlar, dün meydana gelen sağanak yağıştan dolayı yolların çöktüğünü de dile getirerek; “Viranşehir’de yürüyemez olduk. Yer çökerse diye evden çıkamıyoruz” dedi.Viranşehir halkının belediyeye tepkileri her geçen gün artarken, yağmurda çamurda yaşadıkları sıkıntıların haddi hesabı olmadığını dile getiren vatandaşlar, oy verdikleri için pişman olduklarını da ifade ettiler.Editör: Ahmet Şen