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Bu haber 03 Aralık 2019 11:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı

Minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı

İddialara göre, okulu için Edirne'ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



 

Sıvının Değdiği Yer Kızarmaya Başladı

Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı. Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.


 

Yol Kenarında Şüpheli Şişe Bulundu

Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı
​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı
Minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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