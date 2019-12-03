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Bu haber 03 Aralık 2019 10:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Kız Arkadaşını Öldürdü Ardından Canına Kıydı

Bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.

​Eski Kız Arkadaşını Öldürdü Ardından Canına Kıydı

Olay, saat 19.30 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 sokakta meydana geldi. 



 

Eski Sevgilisini Tabancayla Öldürdü

Alınan bilgiye göre, Leyla Boynukısa (29) ablasının evinde oturduğu sırada, eski erkek arkadaşı Yakup Erdem (30) konuşmak için geldi. Eve giren Erdem, Boynukısa'yı tabancayla vurarak öldürdü ardından aynı tabancayla intihar etti. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri evin içerisine girdiğinde Boynukısa ile Erdem'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Editör: Ahmet Şen 
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