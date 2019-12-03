​Şanlıurfa Sınırında Şirket Kuruldu

Ticaret Faaliyetleri Hayata Geçecek

Vali Erin Şirket Açılış Törenine Katıldı

Telabyad ile Resulayn’da hayatın normale döndüğünü ve çok sayıda ailenin kendi evlerine yerleştiğini hatırlatan Vali Erin, terör örgütlerinin tahrip ederek kullanılamaz hale getirdiği kamu kurumlarına ait binaların onarımlarının başladığını ifade etti.Suriye’nin her iki kentinde de verilen hizmetlerde Suriye vatandaşlarının görev aldığını kaydeden Vali Erin, Telabyad ve Resulayn ilçelerinde başta sağlık olmak üzere, içme suyu, altyapı, ulaşım ve diğer şehircilik hizmetlerinin verilmeye başladığını, önümüzdeki süreçte tarım ve ticaret konularına yönelik faaliyetlerin hayata geçirileceğini kaydetti.Akçakale Gümrük Kapısı’nın hemen karşısında, sınırın sıfır noktasında Suriyeli girişimci iş adamı Haşim Ebu Haşim’in kurduğu şirketin açılışını gerçekleştiren Vali Erin, yaşanan iç savaş ve terör örgütü işgali nedeniyle iki ülke arasında duran ticari ilişkilerin gümrük kapısında yapılacak düzenlemelerin ardından yeniden başlayacağını, bu gibi işletmelerin de ticarete canlılık katacağını söyledi. Suriyeli iş adamı El Haşim’i girişiminden dolayı tebrik eden Vali Erin, girişimin her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.Şirketlerinin açılış törenine katılan Vali Erin’e teşekkür eden iş adamı El Haşim ise, uzun süredir Türkiye’de yaşadıklarını ve bu ülkeye çok şey borçlu olduklarını ifade etti.Editör: Ahmet Şen