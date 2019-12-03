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Bu haber 03 Aralık 2019 01:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yetim ve Öksüzlere Kışlık Elbise

Şanlıurfa’nın yetim ve öksüzlere kışlık elbise ve mont dağıtıldı.

​Şanlıurfa’da Yetim ve Öksüzlere Kışlık Elbise

Türkiye ve dünya genelinde yoksul ve muhtaçlara yardım amacıyla kurulan Yedi Başak İnsani yardım Derneği Siverek şubesi tarafından, ilçede ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere kışlık elbise ve mont dağıtıldı. 


 

Açılan Mağazada İhtiyaç Sahipleri Alışveriş Yapar Gibi Elbise Seçtiler

İlçenin Camikebir Mahallesinde açılan mağazada, ihtiyaç sahipleri alıveriş yapar gibi, seçtikleri elbise ve montları para ödemeden, ücretsiz bir şekilde aldı. Yapılan yardım ile ilgili açıklamada bulunan Dernek gönüllüsü Metin Sevincek, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak daha önce belirlediğimiz yaklaşık yüz yetim ve öksüzü giydirdik. Burada sunduğumuz yardımlar arasında kazak, pantolon, ayakkabı, bere, atkı tarzı giyim malzemeleriydi. Her sene düzenli olarak yaptığımız bu çalışmayı bu yılda sürdürdük. İnşallah gelecek senelerde daha fazla katlanarak devem edecek" dedi.





Editör: Ahmet Şen 
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