​‪Haliliye’de Belediye Kurslarına Yoğun İlgi‬

Haliliye Belediyesi’nde Enstrüman Kursları Veriliyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, eğitim, müzik, resim ve el sanatları kursları ile gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan resim, gitar, bağlama, el işi kursları devam ediyor.Enstrüman çalma yönünde açılan gitar ve bağlama kurslarında öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Öğrenciler burada ilk olarak nota eğitimi ve sonrasında durumlarına göre alt, orta ve üst seviye enstrüman çalma eğitimi veriliyor. Resim kursuna katılan öğrenciler ise hem yeni çizim teknikleri öğreniyor, hem de resim yeteneklerini geliştirerek sanatla iç içe oluyor. Kurslara katılan öğrenciler aynı zamanda güzel sanatlar kursları başta olmak üzere farklı kategorilerdeki kurslarımızla geleceğe hazırlanıyor.Editör: Ahmet Şen