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Bu haber 02 Aralık 2019 22:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da İlk! Bu Tesis Şehrin Geneline Kurulacak

Şanlıurfa’da ilk olan bu tesisin, Şanlıurfa'nın genelinde kurulması planlanıyor. söz konusu tesisin adı “Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi” (Green House Solar Sistem) olup, sistemin kurulum çalışmaları başladı.

​Şanlıurfa’da İlk! Bu Tesis Şehrin Geneline Kurulacak

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Kaymakamlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (İOM) tarafından Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde “Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi” (Green House Solar Sistem) kurulum çalışmaları başladı.

 

Şanlıurfa’nın Geneline Yayılması Bekleniyor

Viranşehir Kaymakamlığı ve Uluslararası Göç Örgütü ortaklığında kurulacak olan Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisinin, Şanlıurfa genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Viranşehir ve Şanlıurfa genelinde üretimi yaygın olan biber, patlıcan, domates gibi sebzelerin kurutma süresini kısaltmak, kalite ve hijyen koşullarını iyileştirmek amacı ile geliştirilen tesisle ilgili İlçe Kaymakamı Ömer Dereci’yi ziyaret eden Uluslararası Göç Örgütü Toplum İstikrarı Proje Asistanı Fatoş Cengiz, Viranşehir Kaymakamlığı ile başarılı projeler yürüttüklerini belirterek, kurutma tesisinin kurulum çalışmalarının başladığını kaydetti. Kaymakam Ömer Dereci’ye teşekkür eden Cengiz, projenin her safhasında Kaymakam Dereci’nin desteklerini esirgemediğini belirtti.



 

Model olacak proje

Viranşehir’in iklim, toprak ve su açısından zengin bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam Ömer Dereci, Güneş Enerjisi ile Gıda Kurutma Tesisi’nin zirai üretim çeşitliliğine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Şanlıurfa’da ilk defa uygulanacak olan güneş enerjisi ile yaş sebze kurutma tesisinin model bir proje olacağına dikkat çeken Kaymakam Dereci, “ Açık havada sergi şeklinde kurutulan sebze ve meyveler hijyen ve kalite açısından çok risk taşımaktadır. Ne yazık ki ilçemizde ve Şanlıurfa’da bu yöntemle kurutma yapılmaktadır. Sağlığa zararlı maddeler içeren çadır brandalar üzerinde kurutulan sebzeler, hem brandanın hammaddesi olan plastik içerikten hem de havadan toz ve yabancı maddelerden olumsuz etkileniyor. Bu sebeplerden ötürü yüksek kaliteli ve hijyenik kurutma yöntemleri ile ucuz enerji imkanlarından da faydalanabileceğimiz yöntemleri denemek zorundayız. Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisimiz Şanlıurfa’ya hatta bölgeye örnek bir proje olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Viranşehir’de istihdam alanlarını genişletmek istediklerini, istihdamla ilgili projeler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kaymakam Ömer Dereci, Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisinden 30 ailenin faydalanacağını söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü Proje Asistanı Fatoş Cengiz ve Viranşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Fethi Üncal Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisin kısa bir süre içinde kurulacağını belirten Viranşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Fethi Üncal, ilkbahar sezonuna hazırlık yaptıklarını ilk ürünle birlikte tesisin üretime başlayacağını kaydetti.





Editör: Ahmet Şen 
 
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