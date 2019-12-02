Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Aralık 2019 21:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu toplantısı için Berlin’e gitti.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu toplantısı Berlin’de yapıldı. Toplantıya Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da katıldı. Şanlıurfa Ticaret Borsası, toplantı için yaptığı açıklamada;

“Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi Ali Kemal Aydın, TATSO Başkanı Sn Rolf Königs ve Avrupa Komisyonu Eski Bşk Yrd Sn Günter Verheugen 'in katılımlarıyla Berlin 'de gerçekleştirildi.” İfadelerine yer verdi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu toplantısı için Berlin’e gitti.
​Şanlıurfa’da Açık Arttırma ile Arsa Satışı Yapılacak
​Şanlıurfa’da Açık Arttırma ile Arsa Satışı Yapılacak
Şanlıurfa’nın Eyyübiye, Harran ve Karaköprü ilçelerinde açık arttırma ile arsa satışı gerçekleşecek.
Urfalı Usta Gazeteci, Ankara'da Ödül Aldı
Urfalı Usta Gazeteci, Ankara'da Ödül Aldı
​Şanlıurfalı usta gazetecilerden, Güneydoğu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk, Şanlıurfa gönüllüleri Derneğinin düzenlediği Mesleğinde En İyiler Gecesinde "Yılın Yayıncılık ödülüne layık görüldü.
​Bakan Kurum, Yarın Şanlıurfalı Gençlerle Buluşacak
​Bakan Kurum, Yarın Şanlıurfalı Gençlerle Buluşacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa’ya Geliyor.
Şanlıurfa ​Kitap Fuarında Yazar Söyleşilerine Yoğun İlgi
Şanlıurfa ​Kitap Fuarında Yazar Söyleşilerine Yoğun İlgi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nda yazar söyleşileri okurların yoğun ilgisini görüyor. Her yaştan katılımın sağlandığı söyleşilerde yazarlar Şanlıurfa'daki okur oranındaki artışın heyecan verici olduğunu ifade ettiler.
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
31 martta meclis üyesi seçilen kısa süreden Siverek halkının sevgisin,i güvenini kazanan halkın çıkarını menfaatini korumak için çok ciddi mücadele verensiverek halkının güvenin,sevgisini kazanan belediyedeki yolsuzluklara adam kayırmacılığına karşı çok ciddi mücadele veren ve daha sonra arkadaşlarının mevcut yönetimle berber harekât etmesinde dolayı istifa eden Ali Çiftel urfa.com haber sitemizin sorularını cevapladı.
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde altı okulda yenileme çalışmaları yapıldı. Yenilenen okulların açılışını Kaymakam Ömer Faruk Çelik yaptı.
​Eyyübiye’de TOKİ İş Yeri ve 367 Konut Yapıyor
​Eyyübiye’de TOKİ İş Yeri ve 367 Konut Yapıyor
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kentsel dönüşüm başladı.
Minik Öğrencilerden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına Teşekkür
Minik Öğrencilerden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına Teşekkür
​Şanlıurfa’da ara tatilde 14 okul boyandı. 6 okulun bakımı yapıldı. Okulları boyanan ve bakımı yapılan öğrenciler Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’da spor salonlarının açılması için mecliste konuşma yaptı.
Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Görenler ve Yardımcı Kırsal mahallelerinde sürdürülen stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
​Başkan Aksak'tan vatandaşlara tapu çağrısı
​Başkan Aksak'tan vatandaşlara tapu çağrısı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Tapu Başvurularının başladığını hatırlatarak vatandaşların bir an önce başvurularını yapmasını istedi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de
​Son Dakika! Akçakale’de 1 Asker Şehit Düştü
​Son Dakika! Akçakale’de 1 Asker Şehit Düştü
​Eşine Elveda Ayşem Mesajı Gönderip 10. Kattan Atladı
​Eşine Elveda Ayşem Mesajı Gönderip 10. Kattan Atladı
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:48
Güneş
07:13
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿