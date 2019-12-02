Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu toplantısı Berlin’de yapıldı. Toplantıya Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da katıldı. Şanlıurfa Ticaret Borsası, toplantı için yaptığı açıklamada;“Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi Ali Kemal Aydın, TATSO Başkanı Sn Rolf Königs ve Avrupa Komisyonu Eski Bşk Yrd Sn Günter Verheugen 'in katılımlarıyla Berlin 'de gerçekleştirildi.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen