​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu

Olayı Görüntüleyen Muhabire Saldırdı

Sevgilim Olduğu Halde Benden Hoşlanmaya Başladı

Olay, merkez Yıldırım ilçesin Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan K. isimli şüpheli aşık olduğu Hatice S.’nin sevgilisi Abdullah A. ile buluştu. Serkan K. yanına gelen Abdullah A.’ya aşık olduğu Hatice S.’den ayrılmasını söyledi. Abdullah A. ayrılamayacağını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K. belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A.’ya 4 el ateş etti. Abdullah A.’nın 2 bacağına 3 kurşun isabet ederken Serkan K. sağlık ekiplerini arayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abdullah A.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken kız arkadaşı Hatice S. sevgilisini görüntüleyen muhabire yumrukla saldırarak hakaret etti. O anlar muhabir tarafından anbean görüntülendi. Daha sonra yaralı Abdullah A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay yerinde kavgaya şahit olan Hatice S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Emniyette ifade veren Abdullah A.’nın sevgilisi Hatice S., “Serkan bizim arkadaşımız, bir süre önce sevgilim olduğu halde benden hoşlanmaya başlamış. Bu akşam sevgilimle oturuyorduk bir telefon geldi. Sevgilim Serkan’ın kendisini konuşmaya çağırdığını söyledi. Beraber yanına gittik, Abdullah’ı yanımdan uzaklaştırarak konuşmaya başladı. Birden kavga ettiklerini gördüm ve yanlarına gittim. Serkan, Abdullah’a Hatice’den ayrılmazsan seni vururum, dedi. Daha sonra 3,4 el silah sesi duydum. Abdullah yere düşünce Serkan aracına binerek kaçtı” dedi.Olay yerini inceleyen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.Editör: Ahmet Şen