Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Aralık 2019 17:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu

İddiaya göre Serkan K. aşık olduğu Hatice S.’nin sevgilisi Abdullah A.’yı kıskandığı için silahla bacağından vurdu. Olay yerine gelen kız ise bacağına 3 kurşun isabet eden yaralı sevgilisini görüntüleyen İHA muhabirinin burnuna yumruk atarak hakaret etti.

​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu

Olay, merkez Yıldırım ilçesin Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan K. isimli şüpheli aşık olduğu Hatice S.’nin sevgilisi Abdullah A. ile buluştu. Serkan K. yanına gelen Abdullah A.’ya aşık olduğu Hatice S.’den ayrılmasını söyledi. Abdullah A. ayrılamayacağını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K. belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A.’ya 4 el ateş etti. Abdullah A.’nın 2 bacağına 3 kurşun isabet ederken Serkan K. sağlık ekiplerini arayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.




 

Olayı Görüntüleyen Muhabire Saldırdı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abdullah A.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken kız arkadaşı Hatice S. sevgilisini görüntüleyen muhabire yumrukla saldırarak hakaret etti. O anlar muhabir tarafından anbean görüntülendi. Daha sonra yaralı Abdullah A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay yerinde kavgaya şahit olan Hatice S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



 

Sevgilim Olduğu Halde Benden Hoşlanmaya Başladı

Emniyette ifade veren Abdullah A.’nın sevgilisi Hatice S., “Serkan bizim arkadaşımız, bir süre önce sevgilim olduğu halde benden hoşlanmaya başlamış. Bu akşam sevgilimle oturuyorduk bir telefon geldi. Sevgilim Serkan’ın kendisini konuşmaya çağırdığını söyledi. Beraber yanına gittik, Abdullah’ı yanımdan uzaklaştırarak konuşmaya başladı. Birden kavga ettiklerini gördüm ve yanlarına gittim. Serkan, Abdullah’a Hatice’den ayrılmazsan seni vururum, dedi. Daha sonra 3,4 el silah sesi duydum. Abdullah yere düşünce Serkan aracına binerek kaçtı” dedi.

Olay yerini inceleyen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
Bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu
​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu
İddiaya göre Serkan K. aşık olduğu Hatice S.’nin sevgilisi Abdullah A.’yı kıskandığı için silahla bacağından vurdu. Olay yerine gelen kız ise bacağına 3 kurşun isabet eden yaralı sevgilisini görüntüleyen İHA muhabirinin burnuna yumruk atarak hakaret etti.
​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü
​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü
Tartıştığı annesini kafasına defalarca sert bir cisimle vurarak feci şekilde öldürdüğü ileri sürülen genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi.
​Şizofreni Hastası Kadın Kocasını Öldürdü
​Şizofreni Hastası Kadın Kocasını Öldürdü
Meydana gelen korkunç olayda şizofreni hastası bir kadın, kocasını öldürdü.
​Koca Dehşeti! Genç Kadın Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı
​Koca Dehşeti! Genç Kadın Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı
Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kadın hastaneye kaldırıldı.
​Geçmişten Gelen Muhtarlık Seçimi Husumeti Can Aldı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
​Geçmişten Gelen Muhtarlık Seçimi Husumeti Can Aldı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Meydana gelen silahlı kavga sonucu kardeşlerden 1 kişi hayatını kaybederken 1’i de ağır yaralandı.
Annesi Uykuya Daldı, İkiz Bebekler Pencereden Düştü!
Annesi Uykuya Daldı, İkiz Bebekler Pencereden Düştü!
Birinci katın penceresinden kaldırıma kafa üstü düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki çocuğun ikiz kardeşi de yoldan geçen motosikletli kuryenin aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşması sonucu düşmekten son anda kurtarıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
​Alacak Verecek Meselesinde Kan Döküldü! 2’si Ağır 7 Yaralı
​Alacak Verecek Meselesinde Kan Döküldü! 2’si Ağır 7 Yaralı
Açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.
​İlçedeki Başlık Parası Pes Dedirtti
​İlçedeki Başlık Parası Pes Dedirtti
Başlık parasının 50 bin TL'ye kadar çıkması evlenme çağındaki gençleri tedirgin ediyor.
​Eşim Banyo Yapmıyor Diye Boşanmak İstedi! DNA Testi Sonuçlarında Çocuğun Babası Aldattığı Kişi De Değilmiş
​Eşim Banyo Yapmıyor Diye Boşanmak İstedi! DNA Testi Sonuçlarında Çocuğun Babası Aldattığı Kişi De Değilmiş
Esra Erol'un programına çıkarak 'eşim banyo yapmıyor' iddiasıyla boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadın hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti.
​Korkunç Uygulama! Adet Dönemindeki Kadın Çalışanlar Yakalarına Rozet Takacak
​Korkunç Uygulama! Adet Dönemindeki Kadın Çalışanlar Yakalarına Rozet Takacak
Bir mağaza, diğer çalışanların ve müşterilerin ‘bağ kurabilmesi, anlayışlı davranması’ gerekçesiyle, regl dönemindeki kadın çalışanlarından adet gördüklerini ilan eden bir rozet takmalarını istedi. Rozette Japonya’da popüler olan ‘Seiri Chan’ adı verilen bir manga karakteri kullanıldı.
​500 Lira İçin Kuzenini Vurdu! 1 Ağır Yaralı
​500 Lira İçin Kuzenini Vurdu! 1 Ağır Yaralı
kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında iki bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Kiracı Ev Sahibini Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu
​Aşık Olduğu Kızın Sevgilisini Vurdu
​Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı! 2578 TL Olsun İstiyorlar!
​Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı! 2578 TL Olsun İstiyorlar!
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:48
Güneş
07:13
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿