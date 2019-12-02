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Bu haber 02 Aralık 2019 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'ya Bakan Bakana

En son yerel seçimlerde %60.81 oy oranı ile Ak Parti’ye oy veren Şanlıurfalıların en büyük sorunu olan Çevik Kuvvet Kavşağının akıbeti hakkında Şanlıurfa’yı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan herhangi bir açıklama duyulmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Şanlıurfa'ya Bakan Bakana

Şanlıurfa’nın trafik sorunlarını büyük ölçüde rahatlatacak projelerden biri olan Çevik Kuvvet Kavşağı, kanayan yaramız haline geldi. Yapımının bir türlü tamamlanamaması, inşaat çevresinde bulunan evlerin yazın toz duman kışın ise çamur içinde kalması sürekli gündemimizde oldu. 



 

Görüşmelerde Çevik Kuvvet Kavşağından Bahsedilmedi

Bu süre zarfı içerinde Şanlıurfa’ya sayısız Bakan ve  Milletvekili geldi ama bu sorun hep çözümsüz kaldı. Son olarak Çevre ve Şehircili Bakanı Murat Kurum’un Urfa ziyaretinde Şanlıurfa’nın kalkınması için çeşitli projeleri sunduğundan da bahsetti ama projeler arasında Çevik Kuvvet Kavşağına değinilmedi.



 

Çevik Kuvvet Kavşağı Şanlıurfa için Neden Bu Kadar Önemli

Bugün çevre yollarının yapılmasıyla Urfa trafiği yüzde yirmi rahatlayacak. çevre illere gitmek isteyen ağır tonajlı araçlar şehir içinden geçmek zorunda kalmayıp Çevik kuvvet Köprülü Kavşağını kullanarak Urfa şehir tafiği güvenli hale gelecek. Araçların şehir içi trafikte çok yakıt tükettiğini hepimiz biliyoruz. Kavşağıun yapılması ile yakıt tüketiminde ciddi düşüşler yaşanacak ve böylelikle milli Servet kaybının önüne geçilmiş olunacak. 



 

Çevik Kuvvet Kavşağı’nın Hatırlatılması Bile Gerekmiyor

Hal böyleyken çevik kuvvet kavşağı ve çevre yolları konusunda Şanlıurfalı yetkililerin durumu Sayın Bakan Kurum’a hatırlatması söz konusu olamaz diye düşünüyoruz. fakat bu konuda hiçbir adım atılmaması hiçbir söz söylenmemesi ve sanki yokmuş gibi davranılması iyiye işaret değildi.




Editör: Ahmet Şen 
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Şanlıurfa'ya Bakan Bakana
Şanlıurfa'ya Bakan Bakana
En son yerel seçimlerde %60.81 oy oranı ile Ak Parti’ye oy veren Şanlıurfalıların en büyük sorunu olan Çevik Kuvvet Kavşağının akıbeti hakkında Şanlıurfa’yı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan herhangi bir açıklama duyulmaması akıllarda soru işareti bıraktı.
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