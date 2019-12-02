​Şanlıurfa’da 30 Yaş Büyük Alkolik Adamla Evlendirildi! Terk Edilen İki Çocuk Annesi Yardım Bekliyor

10 Yıl Önce 64 Yaşında Biriyle Evlendirildim

Ayyaş Biri, Adamın Kendine Hayrı Yok

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fatma Öncel, iddiaya göre kendisinden 30 yaş büyük biriyle 10 yıl önce zorla evlendirildi. Daha sonra eşinin alkolik olduğunu öğrenen Öncel, 10 yıl boyunca ailesine karşı gelmemek için evliliğini sürdürdü. Son olarak eşi tarafından terk edilen ve henüz boşanamayan 2 çocuk annesi kadın, kış öncesinde zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başladı. Kiralık evinde kendisine uzanacak bir yardım eli bekleyen kadın, soba bile alamadığını, bu yüzden çocuklarının üşüdüğünü dile getirdi.Hiçbir gelinin olmadığını belirten Fatma Öncel, “10 yıl önce ailem beni 64 yaşında biriyle evlendirdi. Hiç sormadan beni tanımadığım birine verdiler. Belki hayvanlar bile bizden iyidir. O adam da alkolik çıktı. Kaç yıldan sonra 2 çocuğum oldu. O adamın kendine faydası yoktu. Bizi bıraktı gitti, ne kirayı ödeyebiliyorum ne de bir gelir elde edebiliyorum. Hiçbir gelirim yok. Hep milletin eskileriyle yaşıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum elimden hiçbir şey gelmiyor, çok çaresizim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.Komşusu Fatma Çayır da, “Eşinin her han gibi bir yardımı yok, ayyaş biri. Eve geldiğinde kendisini zorla eve atıyor. Ben komşusuyum eve geldiğini gördüm kapıyı açamadan yere düştü. Adamın kendisine hayrı yok. Kadın da gerçekten yardıma muhtaç biri” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen