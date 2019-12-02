​Bakan Kurum Açıkladı: Şanlıurfa Yatırıma Doyacak!

Şanlıurfa’da Yapılacak Olan Yatırımlar Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa ziyaretinden sonra Şanlıurfa’daki yatırımların neler olduğunu açıkladı. Kurum, özellikle kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemeleri ile Şanlıurfa’nın daha ileri seviyeye taşınması için çabaladıklarını bildirdi.Bakan Kurum, Şanlıurfa yatırımlarını şu şekilde açıkladı;-Şanlıurfa’daki ulaşımı rahatlatmak adına tüm araçları yeniliyoruz. İlk etapta 27 aracın teslimini sağladığımız, iller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizin birlikte yürüteceği süreçte, 175 araç daha temin edilecek.-Kızılkoyun Nekropolü olarak bilinen Roma Dönemi’ne ait düzenleme projesi için iller Bankası Genel Müdürlüğümüz Kanalı ile Büyükşehir Belediyemizin hibe ve kredi desteği sağlayacağız.-Çevik Kuvvet Kavşağı bölgesinde Büyükşehir Belediyemize tahsis edeceğimiz 78 bin metre karelik alanda, vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını giderecekleri hizmet binası yapacağız.-Eyyübiye ve Haliliye ilçelerimizdeki 25 mahallemizin mülkiyet problemlerini çözmek için ilgili genel müdürlüklerimiz ve büyükşehir belediyemiz ile bir komisyon oluşturuyoruz.-Hz. Eyyüp Peygamberimizin makamı ile Halil-Ür Rahman makamını birleştirere kültür yolu projemiz iile kültür değerlerimizi ön plana çıkaracak, cepheleri ve aydınlatmalarıyla örnek bir kentsel dönüşüm projesi yapacağız.-Bıçakçı Mahallesi ve çevresindeki 17 sokakta gerçekleştireceğimiz 10 milyon TL’lik proje ile tescilli yapıları restore edecek, cephe iyileştirmesi ve kaldırım düzenlemesi yapacağız.-şehirdeki yeşil alan miktarını arttırmak için Haliliye ilçemizdeki Devteşti ve Süleymaniye mahallerinde 118 Bin metre karelik, Viranşehir’de Cırcır Deresi ve Yenişehir Mahallesinde 142 Bin metre karelik, Birecik’te ise Fırat Nehri etrafında 110 Bin metre karelik alanda yapacağımız millet bahçelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.-Siverek’te 2020 yılı içerisinde bitireceğimiz Kent Ormanı projemiz için Belediyemiz’e hibe ve kredi desteği sağlayacağız.Editör: Ahmet Şen