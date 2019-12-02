Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Aralık 2019 11:56:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Kurum Açıkladı: Şanlıurfa Yatırıma Doyacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Şanlıurfa ziyareti verimli geçti. Kurum, ziyareti sonrası Şanlıufa’daki yatırımların neler olduğunu açıkladı.

​Bakan Kurum Açıkladı: Şanlıurfa Yatırıma Doyacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa ziyaretinden sonra Şanlıurfa’daki yatırımların neler olduğunu açıkladı. Kurum, özellikle kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemeleri ile Şanlıurfa’nın daha ileri seviyeye taşınması için çabaladıklarını bildirdi.




 

Şanlıurfa’da Yapılacak Olan Yatırımlar Nelerdir?


Bakan Kurum, Şanlıurfa yatırımlarını şu şekilde açıkladı;

-Şanlıurfa’daki ulaşımı rahatlatmak adına tüm araçları yeniliyoruz. İlk etapta 27 aracın teslimini sağladığımız, iller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizin birlikte yürüteceği süreçte, 175 araç daha temin edilecek.


-Kızılkoyun Nekropolü olarak bilinen Roma Dönemi’ne ait düzenleme projesi için iller Bankası Genel Müdürlüğümüz Kanalı ile Büyükşehir Belediyemizin hibe ve kredi desteği sağlayacağız.

-Çevik Kuvvet Kavşağı bölgesinde Büyükşehir Belediyemize tahsis edeceğimiz 78 bin metre karelik alanda, vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını giderecekleri hizmet binası yapacağız.

-Eyyübiye ve Haliliye ilçelerimizdeki 25 mahallemizin mülkiyet problemlerini çözmek için ilgili genel müdürlüklerimiz ve büyükşehir belediyemiz ile bir komisyon oluşturuyoruz.

-Hz. Eyyüp Peygamberimizin makamı ile Halil-Ür Rahman makamını birleştirere kültür yolu projemiz iile kültür değerlerimizi ön plana çıkaracak, cepheleri ve aydınlatmalarıyla örnek bir kentsel dönüşüm projesi yapacağız.

-Bıçakçı Mahallesi ve çevresindeki 17 sokakta gerçekleştireceğimiz 10 milyon TL’lik proje ile tescilli yapıları restore edecek, cephe iyileştirmesi ve kaldırım düzenlemesi yapacağız.

-şehirdeki yeşil alan miktarını arttırmak için Haliliye ilçemizdeki Devteşti ve Süleymaniye mahallerinde 118 Bin metre karelik, Viranşehir’de Cırcır Deresi ve Yenişehir Mahallesinde 142 Bin metre karelik, Birecik’te ise Fırat Nehri etrafında 110 Bin metre karelik alanda yapacağımız millet bahçelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

-Siverek’te 2020 yılı içerisinde bitireceğimiz Kent Ormanı projemiz için Belediyemiz’e hibe ve kredi desteği sağlayacağız.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda çökme meydana geldi.
​Doyasıya Eğlendiler! Fırat Kıyısında Engelliler ile Engelsiz Etkinlik
​Doyasıya Eğlendiler! Fırat Kıyısında Engelliler ile Engelsiz Etkinlik
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize edilen programda, engelli çocuklar Fırat Nehri'nde oltayla balık tutup halay çekti.
​Şanlıurfa’da 30 Yaş Büyük Alkolik Adamla Evlendirildi! Terk Edilen İki Çocuk Annesi Yardım Bekliyor
​Şanlıurfa’da 30 Yaş Büyük Alkolik Adamla Evlendirildi! Terk Edilen İki Çocuk Annesi Yardım Bekliyor
Şanlıurfa’da kendisinden 30 yaş büyük biriyle ailesi tarafından zorla evlendirilen ve 2 çocuğu olan Fatma Öncel, alkolik olduğunu ileri sürdüğü kocası tarafından terk edildi. Yaşadığı evin kirasını ödeyemeyen, soba dahi alamayan Öncel, yardım bekliyor.
​Bakan Kurum Açıkladı: Şanlıurfa Yatırıma Doyacak!
​Bakan Kurum Açıkladı: Şanlıurfa Yatırıma Doyacak!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Şanlıurfa ziyareti verimli geçti. Kurum, ziyareti sonrası Şanlıufa’daki yatırımların neler olduğunu açıkladı.
​Şanlıurfa’da Yaşayanlar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor
​Şanlıurfa’da Yaşayanlar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Şanlıurfa çevresinde sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silahlar Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silahlar Ele Geçirildi
Şanlıurfa’nın Suruç ve Siverek ilçelerinde uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlurfa'da Suya %20 Zam! ​ŞUSKİ 2020 Yılı Bütçesi Onaylandı
Şanlurfa'da Suya %20 Zam! ​ŞUSKİ 2020 Yılı Bütçesi Onaylandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarını içeren görüşmelerinde son olarak ŞUSKİ 2020 yılı gelir-gider bütçesi ele alındı. Meclise sunulan ŞUSKİ 2020 yılı bütçesi üyelerin katılımıyla onaylandı. Kasım Ayı Meclis görüşmelerinden alınana kararda suya %20 zam yapıldığı belirtildi.
​Bu Ayıp Kimin? Canbeyli, O Yöneticileri Beyazgül’e Şikayet Etti
​Bu Ayıp Kimin? Canbeyli, O Yöneticileri Beyazgül’e Şikayet Etti
Şanlıurfa Kitap Fuarı dışında Urfalı yazarların değer görmediğinden dem vuran Abdullah Canbeyli, “Urfalı yazarlara kitap fuarı dışında engel konuluyor” diyerek, sorumluları Beyazgül’e şikayet etti.
​Şanlıurfalı Sürücüler Dikkat! 37 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Şehre Yayılacaktı
​Şanlıurfalı Sürücüler Dikkat! 37 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Şehre Yayılacaktı
Şanlıurfa'da 3 ayrı operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da Kaçakçılık! 114 Telefonu Böyle Ülkeye Sokturlar
Şanlıurfa’da Kaçakçılık! 114 Telefonu Böyle Ülkeye Sokturlar
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.
​Bakan Kurum, Şanlıurfa’da! Yapılacak Toplantı Basına Kapalı Olacak
​Bakan Kurum, Şanlıurfa’da! Yapılacak Toplantı Basına Kapalı Olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Şanlıurfa’da vali ve belediye başkanları ile il değerlendirme toplantısına katıldı.
​Şanlıurfa’da Bıçaklanıp Silahla Vurulmuş Halde Hastane Önüne Bırakılmıştı! Katil Zanlıları Yakalandı
​Şanlıurfa’da Bıçaklanıp Silahla Vurulmuş Halde Hastane Önüne Bırakılmıştı! Katil Zanlıları Yakalandı
Şanlıurfa'da öldürülen gencin cinayet zanlıları sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı! 2578 TL Olsun İstiyorlar!
​Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı! 2578 TL Olsun İstiyorlar!
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
Şanlıurfa'da Sağanak Yağmurdan Yol Çöktü
​Doyasıya Eğlendiler! Fırat Kıyısında Engelliler ile Engelsiz Etkinlik
​Doyasıya Eğlendiler! Fırat Kıyısında Engelliler ile Engelsiz Etkinlik
​Şanlıurfa’da 30 Yaş Büyük Alkolik Adamla Evlendirildi! Terk Edilen İki Çocuk Annesi Yardım Bekliyor
​Şanlıurfa’da 30 Yaş Büyük Alkolik Adamla Evlendirildi! Terk Edilen İki Çocuk Annesi Yardım Bekliyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:48
Güneş
07:13
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿