​Şanlıurfa’da Yaşayanlar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Şanlıurfa Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Şanlıurfa: Çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra yağış 12Ankara: Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 7İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 10Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 12Editör: Ahmet Şen