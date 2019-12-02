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Bu haber 02 Aralık 2019 11:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yaşayanlar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Şanlıurfa çevresinde sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor

​Şanlıurfa’da Yaşayanlar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.






 

Şanlıurfa Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şanlıurfa: Çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra yağış 12
Ankara: Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 12



Editör: Ahmet Şen 
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