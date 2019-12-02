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Bu haber 02 Aralık 2019 10:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü

Tartıştığı annesini kafasına defalarca sert bir cisimle vurarak feci şekilde öldürdüğü ileri sürülen genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi.

​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34) birkaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu G. (54) ile tartışıp ona kızarak evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu G. büyük oğlu tarafından alınıp kendi evine götürüldü. Dün akşam Durdu G. tekrar evine geldi. Erol G. annesinden yine uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine yine evin kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti.



 

Dişi ağrıdı diye arkasından ağladığı oğlu tarafından öldürüldü

Bir süre sonra Erol G. dişi ağrıyıp rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri diş ağrısını geçirmek için ilacı fazla almasından dolayı rahatsızlandığını belirlediği genci hastaneye götürdü. Annesi Durdu G. oğlu için gözyaşlarını tutamadı. Hastaneye götürülen Erol G. tedavi olduktan sonra gece tekrar evine geldi. Eve gelir gelmez şahıs annesiyle yine tartıştı. Yine akrabaların araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.



 

Sabah ablasının yanına gitti para istedi

Bu sabah ise Erol G. Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek ondan para istedi. Abla kardeşinin durumundan şüphelenerek diğer kardeşini arayıp eve bakmasını istedi. Kardeşi eve gidip baktığında annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verip ablasının Karslılar Mahallesi'ndeki evine gidip kardeşini Cumhuriyet Polis Merkezine götürüp teslim etti. Olay yerine gelen polis de inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.




 

Uyuşturucu Almak için Para Bulamayınca Tartıştılar

Erol G.'nin uyuşturucu almak için annesinden para istediği, vermediği için sabahleyin yine kavga ettikleri, bu nedenle kafasına demir ya da tahta sopa ile defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Zanlı ifadesi alınmak üzeri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, annenin diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü
​Evlat Vahşeti! Dişi Ağrıdı Diye Kedisi için Ağlayan Annesini Öldürdü
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