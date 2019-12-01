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Bu haber 01 Aralık 2019 14:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Koca Dehşeti! Genç Kadın Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı

Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

​Koca Dehşeti! Genç Kadın Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesinin Kasımpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda G.Y. (27) adlı kadının ayrıldığı eşi M.Ö. tarafından vücudunun 2 yerinden bıçaklandığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edildi. 



 

Eski Eşini Bıçaklayan Şahıs Her Yerde Aranıyor

Yaralanan kadın ilk olarak 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.




Editör Ahmet Şen
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Asayiş
​Koca Dehşeti! Genç Kadın Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı
​Koca Dehşeti! Genç Kadın Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı
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