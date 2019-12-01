​Şanlıurfa’da Açık Arttırma ile Arsa Satışı Yapılacak

Şanlıurfa’da Arsa Satışı

Şanlıurfa Eyyübiye, Harran ve Karaköprü’de 4 arsa %15, %25 peşin 24 ay ve 48 ay vade imkânıyla 12 Aralık 2019 tarihinde açık artırma ile satışa sunuluyor.İlan Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yayına sunuldu. Şirket sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda;“24 İlde 252 muhtelif arsanın satışa sunulacağı açık artırma hakkında detaylı bilgi almak için www.emlakmuzayede.com.tr/ web adresini ziyaret edebilir veya 0212 608 1500 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen