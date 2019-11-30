Urfalı Usta Gazeteci, Ankara'da Ödül Aldı

Usta Gazeteci Bayuk, Ödüle Layık Görüldü

Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği Ankara’da “Mesleğinde En İyiler Gecesi” düzenledi. Çeşitli meslek dallarında kendilerini kanıtlamış ve başarı göstermiş bir çok Urfalı ödüle layık görüldü.Ödüle layık görülenlerden bir tanesi de Şanlıurfalı usta gazetecilerden, Güneydoğu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk, oldu. Bayuk Ödülünü Sanatçı Ahmet Özhan’ın elinden aldı. Başarılı Gazeteci Faruk Bayuk, ödül töreni sonrası şu açıklamalarda bulundu;“Ankara'da Şanlıurfa gönüllüleri Derneğinin düzenlediği Mesleğinde En İyiler Gecesinde "Yılın Yayıncılık "ödülünü Sanatçı Ahmet Özhan’ın elinden Almak 25 yıllık tv yayıncılığının en anlamlı ödülü oldu.25 yıldır GTV’de emeği olan herkes adına aldım. TEŞEKKÜRLER”Editör: Ahmet Şen