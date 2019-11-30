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Bu haber 30 Kasım 2019 17:18:32 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlurfa'da Suya %20 Zam! ​ŞUSKİ 2020 Yılı Bütçesi Onaylandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarını içeren görüşmelerinde son olarak ŞUSKİ 2020 yılı gelir-gider bütçesi ele alındı. Meclise sunulan ŞUSKİ 2020 yılı bütçesi üyelerin katılımıyla onaylandı. Kasım Ayı Meclis görüşmelerinden alınana kararda suya %20 zam yapıldığı belirtildi.

Şanlurfa'da Suya %20 Zam! ​ŞUSKİ 2020 Yılı Bütçesi Onaylandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı içerisinde devam eden ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı gelir-gider bütçe görüşmelerinin de ele alındığı Büyükşehir Belediyesi Bütçe Görüşmeleri, ŞUSKİ 2020 yılı gelir-gider bütçesinin görüşülmesi ile tüm oturumlarını tamamlandı. Başkan Vekili Ahmet Kaytan'ın başkanlık yaptığı Büyükşehir Meclisi, katılım gösteren üyelerce onaylandı. 




 

ŞUSKİ 2020 Yılı Bütçesi Oy Çokluğu ile Kabul Edildi

ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu görüşmelerin ardından bütçe rakamları meclisin onayına sunuldu. Bu görüşmenin de ardından meclis kasım ayı oturumlarını tamamladı. Oturumun ardından bir değerlendirme yapan Başkan Vekili Ahmet Kaytan, “20 güne yakındır Meclisimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Dün itibariyle Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Görüşmelerini tamamladık, bugün de ŞUSKİ 2020 yılı gelir-gider bütçesinin görüşmelerini yaptık. Katılımcı arkadaşlarımızın oy çoğunluğu ile bütçemiz onaylandı. Şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum ve katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 


Meclis görüşmeleri kararlarında Şanlıurfa'da içme suyuna %20 zam geleceği belirtildi. İçme suyuna yapılacak olan %20'lik zam 1 Ocak 2020 tarihi ile faturalara yansıyacak. Yapılan zamla beraber Şanlıurfa'da tonu 3.10 olan içme suyu fiyatları 3.50'a yükselecek



Editör: Ahmet Şen 
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Şanlurfa'da Suya %20 Zam! ​ŞUSKİ 2020 Yılı Bütçesi Onaylandı
Şanlurfa'da Suya %20 Zam! ​ŞUSKİ 2020 Yılı Bütçesi Onaylandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarını içeren görüşmelerinde son olarak ŞUSKİ 2020 yılı gelir-gider bütçesi ele alındı. Meclise sunulan ŞUSKİ 2020 yılı bütçesi üyelerin katılımıyla onaylandı. Kasım Ayı Meclis görüşmelerinden alınana kararda suya %20 zam yapıldığı belirtildi.
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