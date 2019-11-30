​Bu Ayıp Kimin? Canbeyli, O Yöneticileri Beyazgül’e Şikayet Etti

Urfalı Yazarlara Engel Konuluyor

Şanlıurfa Kitap Fuarında Urfalı yazarların olduğu ve yazdıkları kitapları imzalatabilecekleri bir stant açıldı.Açılan stantta Urfalı yazarların kitaplarının satışı da yapılırken, Urfalı Yazar, Şair Abdullah Canbeyli Urfalı yazarların kitap satışlarına fuar dışında engel koyanlardan dem vurdu. Canbeyli, Urfalı yazarlara değer verilmediğini, kitap satışlarına engel konulduğunu belirterek her fırsatta kültürden dem vuran yöneticiler bu fotoğrafa iyi baksın diyerek şu ifadelere yer verdi;“Kitap Fuarında Urfalı yazarlara stant açan fakat imza günü (1 gün) dışında kitap konulmasına ve satışına izin vermeyen bir zihniyeti anlamak mümkün değil. BÜYÜKŞEHİR Belediyesi adına her fırsatta kültürden dem vuran yöneticiler bu fotoğrafa iyi baksınlar! Urfalı yazarlara reva görülen bu tutum kimin fikri bilmiyorum ancak kültür düşmanı kişileri bu fotoyla Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e şikayet ediyorum!”Editör: Ahmet Şen