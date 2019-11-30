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Bu haber 30 Kasım 2019 16:15:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Bu Ayıp Kimin? Canbeyli, O Yöneticileri Beyazgül’e Şikayet Etti

Şanlıurfa Kitap Fuarı dışında Urfalı yazarların değer görmediğinden dem vuran Abdullah Canbeyli, “Urfalı yazarlara kitap fuarı dışında engel konuluyor” diyerek, sorumluları Beyazgül’e şikayet etti.

​Bu Ayıp Kimin? Canbeyli, O Yöneticileri Beyazgül’e Şikayet Etti

Şanlıurfa Kitap Fuarında Urfalı yazarların olduğu ve yazdıkları kitapları imzalatabilecekleri bir stant açıldı.



 

Urfalı Yazarlara Engel Konuluyor

Açılan stantta Urfalı yazarların kitaplarının satışı da yapılırken, Urfalı Yazar, Şair Abdullah Canbeyli Urfalı yazarların kitap satışlarına fuar dışında engel koyanlardan dem vurdu. Canbeyli, Urfalı yazarlara değer verilmediğini, kitap satışlarına engel konulduğunu belirterek her fırsatta kültürden dem vuran yöneticiler bu fotoğrafa iyi baksın diyerek şu ifadelere yer verdi;

“Kitap Fuarında Urfalı yazarlara stant açan fakat imza günü (1 gün) dışında kitap konulmasına ve satışına izin vermeyen bir zihniyeti anlamak mümkün değil. BÜYÜKŞEHİR Belediyesi adına her fırsatta kültürden dem vuran yöneticiler bu fotoğrafa iyi baksınlar! Urfalı yazarlara reva görülen bu tutum kimin fikri bilmiyorum ancak kültür düşmanı kişileri bu fotoyla Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e şikayet ediyorum!” 






Editör: Ahmet Şen 
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