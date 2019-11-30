​Başkan Erdoğan'dan Yeni Operasyon Mesajı

Erdoğan’dan Yeni Operasyon Mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı’yı sert sözlerle uyardı. “Türkiye olmasa dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin Avrupa’ya yığılacağından kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuşan Başkan Erdoğan, “Ülkemiz güvende değilse Avrupa’nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Neyse ki NATO’da ve Avrupa’da aklıselim sahibi siyasetçiler var da Fransa’nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor. Suriye’den topraklarımıza yönelen tehditler bitene kadar harekatlar sürdürecektir.” dedi. Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"TV'lerde Kandil'deki terörist başlarının ne halde olduklarını görmüşsünüzdür. Son kadın terörist en önemlilerinden biriydi. O vuruldu, onunla birlikte yanındaki 6 terörist daha vuruldu. Ülkemize verilen ve tutulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek değiliz. Hala saldırılar oluyor. Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden yönelen tehditler bertaraf edilmezse bu işi kendimiz yapmaktan çekinmeyiz."Editör: Ahmet Şen