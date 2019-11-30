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Bu haber 30 Kasım 2019 13:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşim Banyo Yapmıyor Diye Boşanmak İstedi! DNA Testi Sonuçlarında Çocuğun Babası Aldattığı Kişi De Değilmiş

Esra Erol'un programına çıkarak 'eşim banyo yapmıyor' iddiasıyla boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadın hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti.

​Eşim Banyo Yapmıyor Diye Boşanmak İstedi! DNA Testi Sonuçlarında Çocuğun Babası Aldattığı Kişi De Değilmiş

Esra Erol'un programına çıkarak 'eşim banyo yapmıyor' iddiasıyla boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadının kocasını aldattığı ortaya çıkmıştı. Melahah isimli kadının eşi Mustafa DNA istedi. DNA testi sonuçları herkesi şok etti. 

 

BOŞANMA DAVASI HEMEN SONUÇLANDI

6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat, eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından DNA testi isteyen eşi Ramazan B., 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat ile tek celsede boşandı.

 

"BEBEĞİ SAHİPLENMEYE NİYETLENDİ AMA..."

Melahat ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.
Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.



 

DNA SONUCU ŞOKE ETTİ

Dün yayınlanan programın canlı yayınında Melahat'in 2 yıl birlikte olduğu Mehmet Muhammet Güneş'in DNA testi sonucunu açıkladı.

DNA testi sonucuna göre, Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş de çıkmadı. Bu sonucu duyan Melahat ise büyük bir şok yaşadı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Eşim Banyo Yapmıyor Diye Boşanmak İstedi! DNA Testi Sonuçlarında Çocuğun Babası Aldattığı Kişi De Değilmiş
​Eşim Banyo Yapmıyor Diye Boşanmak İstedi! DNA Testi Sonuçlarında Çocuğun Babası Aldattığı Kişi De Değilmiş
Esra Erol'un programına çıkarak 'eşim banyo yapmıyor' iddiasıyla boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadın hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti.
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