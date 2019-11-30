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Bu haber 30 Kasım 2019 12:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehit Babası Oğlunun Şehadet Haberini Ayakkabı Boyarken Aldı

Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen Bünyamin Çabuk'un babası Ünlen Çabuk'un şehadet haberini ayakkabı boyarken aldığı öğrenildi.

​Şehit Babası Oğlunun Şehadet Haberini Ayakkabı Boyarken Aldı

Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk(24) şehit düştü. Şehadet haberi, şehidin memleketi Adana'ya ulaştı. Bünyamin Çabuk'un babası Ünlen Çabuk, acı haberi ekmek teknesinin başında aldı. Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un babası Ünlen Çabuk'un, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldığı öğrenildi.


 

Adana’ya Şehit Ateşi Düştü

Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Pençe 1-2 operasyonlarıyla koordineli olarak, Irak'ın kuzey bölgesindeki Hakurk'ta yürütülen operasyon esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Şehit Çabuk'un babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini Adana'nın Kozan'da ayakkabı boyarken aldı. Baba Çabuk'un Kozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yaptığı öğrenildi. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı.



 

Şehidin Naaşı Adana’da Toprağa Verildi

Şehit Çabuk'un naaşı, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene, şehidin babası Ünlen, annesi Feriha, kardeşi Fatma Çabuk ile yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kozan Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.





Editör: Ahmet Şen 



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