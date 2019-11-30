​Korkunç Uygulama! Adet Dönemindeki Kadın Çalışanlar Yakalarına Rozet Takacak

Bu Bir Taciz

Japon Kadınlar Ayaklandı

Japonya’nın Osaka kentinde, Bayan Regl’ olarak adlandırılabilecek bu karakter, adet döneminin vücut bulmuş bir halini temsil ediyor ve manganın kadın kahramanını ayda bir kez ziyaret ediyor. Ancak cinsiyetçi bulunan uygulama hem çalışanların hem de kamuoyunun tepkisini çekti. Bunun üzerine mağaza yönetimi, uygulamayı ‘gözden geçireceklerini’ duyurdu.Reuters’a konuşan, adını vermeyen bir erkek yönetici, “Halktan çok fazla şikayet aldık. Bazıları bunun taciz olduğunu söyledi. Niyetimiz kesinlikle bu değildi. Şu anda planımızı yeniden inceliyoruz.” dedi. Yönetici ayrıca rozet takmanın zorunlu bir uygulama olmadığını belirtti.Japonya’da daha önce de bazı şirketlerin kadın çalışanlarından ‘gözlük takmamalarını’ istediği belirtilmişti. Buna da ‘soğuk intiba bırakıyor’, ‘makyaj belli olmuyor’ gibi gerekçeler gösterilmişti. Bu yıl yapılan bir araştırmada, Japonya’daki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu ayakkabı giymesinin zorunlu olduğunu ortaya koymuştu. Japon kadınlar bu zorunluluğa karşı ayaklanmıştı.Editör: Ahmet Şen