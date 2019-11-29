​Şanlıurfa’da Bıçaklanıp Silahla Vurulmuş Halde Hastane Önüne Bırakılmıştı! Katil Zanlıları Yakalandı

Bıçaklanaran Silahla Vuruldu

Av Tüfeği İle Yakalandılar

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Karaköprü ilçe girişinde meydana geldi.Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş (26), iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen bir araca bindirilerek götürüldü. Dövülüp bıçaklanarak tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Bendaş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarda Yakup Bendaş’ı hastane önüne bırakıp kaçan aracı tespit etti. Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y.(21) ve V.K. (32) isimli şahıslar, yanlarında bulunan ve olayda kullanıldığı bildirilen av tüfeği ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen