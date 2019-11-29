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Bu haber 29 Kasım 2019 23:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de böyle görüntülendi! Lüks İçinde Yaşıyor

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.

​Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de böyle görüntülendi! Lüks İçinde Yaşıyor

Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği kapsamında yakalama kararı bulunan firari Hakan Şükür, ABD'de görüntülendi. Lüks içinde yaşayan Hakan Şükür, Washinton DC'de bulunan Georgetown'da bulunan bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüldü. Firari FETÖ'cü alışverişinin tamamlamasının ardından mağazadan ayrıldı. Şükür'ün tercih ettiği Apple mağazasının bulunduğu Georgetown, ünlülerin mülk sahibi olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.


 

Fetöcü Erdem’i İfşa Etmişti

Şükür, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımla kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu Twitter'dan ifşa etmiş oldu. Firari FETÖ'cü Şükür, paylaşımında "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ortaya çıkarmıştı.

 

Hakan şükür’e Yakalama Kararı Çıkarılmıştı

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarılmıştı.
 

Hakan Şükür’ün Mal Varlığına Tedbir Konuldu

Öte yandan Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada mal varlığına yeniden tedbir konulmuştu.


Editör: Ahmet Şen 




 
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​Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de böyle görüntülendi! Lüks İçinde Yaşıyor
​Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de böyle görüntülendi! Lüks İçinde Yaşıyor
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.
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