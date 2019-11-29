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Bu haber 29 Kasım 2019 22:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Dişini Çektirdi Hayatını Kaybetti

Dişlerini çektirdikten sonra iddiaya göre, enfeksiyon sebebiyle fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın (39) mezarı otopsi için açıldı. Yesilyurt Mahallesi Kocadayılar mezarlığındaki kabir savcı gözetiminde açtırıldıktan sonra cenaze otopsi için alınıp morga götürüldü.

​Dişini Çektirdi Hayatını Kaybetti

Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik ve solunum sıkıntısı sebebiyle 25 Kasım günü hastaneye kaldırıldı. Daha önce de sürekli dişinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 15 gün önce diş çektirdiği bildirilen Ay'a, doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar, Durmuş Ay'ı önce solunum cihazına bağladı, daha sonra ise kalp masajı uyguladı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



 

Savcılık Talimat Verdi, Gözaltına Alındı

Durmuş Ay'ın 15 gün önce dişini çektirdiği ve bu yüzden hayatını kaybettiği iddiasıyla eşi Müjgan Ay tarafından dişleri çektiği iddia edilen ve seyyar olarak çalışan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipler savcılık talimatıyla Hüseyin A.'yı bugün gözaltına aldı. Serik Adliyesinde savcılık tarafından ifadesi alınan Hüseyin A. 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
Hüseyin A.'nın ifadesinde Durmuş Ay'ı tanıdığını, babasından öğrendiği şekilde Ay'ın çalıştığı iş yerinde bir azı dişini çektiğini ve ücret almadığını söylediği öğrenildi.
Olayın ardından Serik Cumhuriyet savcılığı tarafından Durmuş Ay'ın otopsiyle kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi bugün sabah saatlerinde mezarı açıldı. Savcı nezaretinde açılan mezardan alınan cenaze morga götürüldü.


Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Dişini Çektirdi Hayatını Kaybetti
​Dişini Çektirdi Hayatını Kaybetti
Dişlerini çektirdikten sonra iddiaya göre, enfeksiyon sebebiyle fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın (39) mezarı otopsi için açıldı. Yesilyurt Mahallesi Kocadayılar mezarlığındaki kabir savcı gözetiminde açtırıldıktan sonra cenaze otopsi için alınıp morga götürüldü.
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