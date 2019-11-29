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Bu haber 29 Kasım 2019 19:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari ücretle çalışan yaklaşık 8 milyon kişi, 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranlarına kitlendi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yaşam maliyetinin altında olan hiçbir şeyi oturup konuşamayız” dedi. İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için Bakanlıkta bir araya gelecek. İşte 2020 asgari ücrete ilişkin son gelişmeler...

​Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?... Asgari ücret; bir insanın en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi giderlerini karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen “bir çalışana verilebilecek en düşük ücret” olarak tanımlanıyor. 2019 yılında bekâr bir çalışanın asgari ücreti, 2.020 TL seviyesinde bulunuyor. Tahminlere göre enflasyon yüzde 12 ile yılı tamamlar ve asgari ücrete de bu şekilde bir artış uygulanırsa, yeni yılda maaşlara 243 TL zam gelecek ve 2 bin 262 TL olacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu. 



 

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMINA İLİŞKİN İLK TEKLİF GELDİ!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Yaşam maliyetinin altında olan hiçbir şeyi oturup konuşamayız” dedi.
Atalay, hükümete sunacakları asgari ücret teklifinin Hak-İş ve Disk ile görüştükten sonra karara bağlanacağını belirtti. Atalay, “'Ülkenin durumu ortada, alım gücümüz düştü. 2 bin lirayı aşalım dedik. Sonra 2 bin 20 lirada asgari ücreti imzaladık. Bugüne kadar 39 kere Türk-İş Türkiye'de asgari ücretliyi temsil etti. 6'sında oy birliğiyle imzaladık. 5'inci hükümet ile işçi ayrı imzalandı. 28'inde de işveren ile hükümet imzaladı. Yüzde 80'ine biz katılmadık. Katıldığımızın sayısı da 5 tane bizim hükümetle imzaladığımız. Bir tanesi de geçen seneydi. O süreci hatırlayanlar olanları gördüler. Ben burada işçi ne diyorsa, sendikalar ne diyorsa onu yerine getirdim” diye konuştu.



Asgari ücret görüşmeleri için komisyonu bugün atadıklarını aktaran Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yarın bizim atadığımız komisyon saat 15.00'de Hak-İş'e gidecek, akşam saat 19.00'da da İstanbul'a DİSK'e gidecek. İlk defa 39 sene sonra DİSK'in de HAK-İŞ'in de görüşleri alınacak. Kamuoyuna onların görüşü alındıktan sonra asgari ücretle ilgili süreci beraber götüreceğiz bu sene. Bundan evvel vergiyle ilgili de bir toplantı yaptık ama bundan netice almadık.

Biz Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında almak istiyoruz. Bu sene kabul edilen bir rakam olursa Türk-İş olarak iki sendikamızın görüşünü aldıktan sonra oraya otururuz. DİSK'in de HAK- İŞ'in de görüşünü almak gerekiyor. Yaşam maliyeti bu ayın ki 2 bin 578 lira. Bir kişinin açlık sınırı 2 bin 103 lira. Biz bu araştırmayı 40 yıldır yapıyoruz. Haftaya kongremiz var ve 68 yıl sonra ilk defa bu başımıza gelenlerden dolayı kongreye işçinin dışında kimseyi çağırmayacağız. En önde işçi oturacak.”





Editör: Ahmet şen  
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Ekonomi
​Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
​Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi! 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Asgari ücretle çalışan yaklaşık 8 milyon kişi, 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranlarına kitlendi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yaşam maliyetinin altında olan hiçbir şeyi oturup konuşamayız” dedi. İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için Bakanlıkta bir araya gelecek. İşte 2020 asgari ücrete ilişkin son gelişmeler...
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