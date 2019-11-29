​Şanlıurfa’da Şüpheli Araç Aranıyor! Bıçaklanmış Halde Hastane Önüne Bırakılan Genç Hayatını Kaybetti!

Şanlıurfa'da Hastane Önüne Bırakılan Genç Hayatını Kaybetti

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastanenin önüne yaklaşan şüpheli bir araçtaki şahıslar, bıçaklanan şahıs hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştılar.Hastane çalışanları tarafından fark edilen yaralı genç, tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 26 yaşındaki Yakup B. isimli genç burada hayatını keybetti. Emniyet ekipleri hastane önüne gelip bıçaklanmış şahsı bırakan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.Editör: Ahmet Şen