Şanlıurfa ​Kitap Fuarında Yazar Söyleşilerine Yoğun İlgi

MİNİKLER KUMBARALARI İLE GELDİLER

BAYDİLLİ: OKUMA ALIŞKANLIĞININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN BU TÜR ORGANİZASYONLARA İHTİYAÇ VAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 50'si yerel olmak üzere 200’e yakın şair-yazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na katılım sürüyor. Her yaş gurubundan okurun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında yazarların kendi imzasını taşıyan kitapları alabilmek için uzun sıralar oluşturan vatandaşlar özlem duyulan görüntüleri ortaya çıkarırken, yazarlar da Şanlıurfa'da artan okur oranının kendilerine heyecan oluşturduğunu belirtti.Birçok renkli görüntünün yaşandığı kitap fuarında kumbaralarını yanlarına alarak kitap seçen minik öğrenciler, ziyaretçilerin ve yazarların ilgisini çekti. Karşılaştıkları manzara karşısında duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren yazarlar, "Şanlıurfa'da böylesine bir tablo görmek bizleri çok mutlu etti. Artık her yıl Şanlıurfa Kitap Fuarının başlayacağı günü iple çekiyoruz. Mükemmel bir ortam ve harika bir ilgi var" diye konuştular.Fuarı gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de yaşanan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, "İslam dinimizde ilk ayet 'Oku'dur. Bunun yanında peygamber efendimiz 'İlmin kendisi ben isem, ilmin kapısı Hz. Ali'dir' der ve Hz. Ali de 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' der. Ve yine dinimiz 'İlim Çin 'de de olsa gidin öğrenin. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu' der.Bugünkü ziyaretimizde bu kadar yoğun ilgiyi görünce ne kadar doğru bir iş yapıldığı ortaya çıkıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çok güzel bir ilgisi var. Bizim okumakla birlikte, kendimizi geliştirmemiz, nerden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilmenin, algılamanın en doğru yolu okumaktır. Okuma alışkanlığının kazandırılması ve tam olarak yaygınlaştırılması için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. Ailelerin, öğretmenlerin ve tüm eğitimcilerin her yaştan vatandaşı buraya gelmesi için teşvik etmesi gerekiyor. Böylelikle okuma seviyesini daha da üst seviyelere çekebiliriz. Ben fuarın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise "Gerçekten bir Urfalı olarak gurur duyduk. Çok güzel, Türkiye'nin dört bir tarafından yazarlar ve okurlar burada buluşmuş. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz her konuda olduğu gibi eğitimde de son derece çok güzel bir organizasyonla çalışmalarını sürdürüyor. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.'3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' 1 Aralık'a kadar her gün farklı okur - yazar buluşmaları ve söyleşilerle devam edecek.Editör: Ahmet Şen