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Bu haber 29 Kasım 2019 13:02:00 Tarihinde eklenmiştir.

Apartmanda Dehşet Anları! Kapıcıyı Silahla Vurdu, 1 Ağır Yaralı

Bir apartman sakininin kapıcıyı tabancayla vurması saniye saniye görüntülendi.

Apartmanda Dehşet Anları! Kapıcıyı Silahla Vurdu, 1 Ağır Yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Adana’nın Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

Kavgayı Site Sakinleri Ayırdı

İddiaya göre, sitedeki bir dairede oturan Caner Şahin (27), kapıcı Rıdvan Uçar (31) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada taraflar site sakinlerinin araya girmesiyle ayrıldı.




 

Silahla Olay Yerine Geldi! 1 Ağır Yaralı

Bir süre sonra Caner Şahin elinde tabancayla olay yerine dönüp önüne vatandaşların geçmesine rağmen yere düşen Uçar'a ateş etti. Uçar, silahtan çıkan üç kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Uçar, çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



 

Şüpheli Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerine giderek zanlı Caner Şahin'i gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 






Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
Apartmanda Dehşet Anları! Kapıcıyı Silahla Vurdu, 1 Ağır Yaralı
Apartmanda Dehşet Anları! Kapıcıyı Silahla Vurdu, 1 Ağır Yaralı
Bir apartman sakininin kapıcıyı tabancayla vurması saniye saniye görüntülendi.
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