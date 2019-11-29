Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Kasım 2019 12:14:41 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Operasyonla Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Kaçtı! Benzinlikte Araçta Hasar Var Mı Diye Baktı!

Gaziantep-Nizip kara yolunda kamyonuyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan İ.K.'nın olay yerinden kaçarak yakındaki bir benzin istasyonunda durduğu ve aracındaki hasarı kontrol ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaza yerinden kaçan sürücü İ.K. olay yerinde aracından düşen aynadan yola çıkılarak yakalandı.

Şanlıurfa’da Operasyonla Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Kaçtı! Benzinlikte Araçta Hasar Var Mı Diye Baktı!

Kaza, Şehitkamil ilçesinde Gaziantep-Nizip D400 kara yolu Bilek Mahallesi mevkisinde 21 Ekim 2019 Çarşamba günü akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İhsan Yeter, 27 BKF 94 plakalı kamyonunu kara yolunun kenarına park ederek adres sormak için aracından indi. Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç Yeter'e çarptı. İhsan Yeter ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazaya karışan aracın aynasını bularak sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.






 

Kopan aynadan araca ulaşıldı

Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri bulunan ayna parçasının seri numarası ve üzerindeki izola banttan yola çıkarak, kazaya karışan aracı bulmak için harekete geçti. Güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceleyen jandarma ekipleri kamyonları incelemeye aldı.






 

Sürücü kamyondan inip hasarı kontrol etti

İzledikleri görüntülerde bir kamyonun benzin istasyonunda durmasından şüphelenen ekipler, sürücünün aracından inerek kamyondaki hasarı kontrol ettiğini gördü. Sürücünün kırılan aynanın olduğu bölgede inceleme yapması üzerine kamyonun gittiği yön takibe alındı. Ekipler yoğun çalışmalar sonucunda sürücünün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini belirledi. Kamyonun plakasının 27 JE 154, sürücünün isminin ise İ.K. olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları incelemede aracın sağ tarafındaki aynanın izola bantla sarılı olduğunun görülmesi üzerine operasyon başlattı.






 

İfadesinde kazaya karıştığını itiraf etti

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla sürücüyü gözaltına alırken kamyona el koydu. Kazaya karıştığını itiraf eden İ.K.'nın, ifadesinde "Hava karanlıktı. Seyir ederken, birden önüme bir şey fırladı. Çarpmamak için manevra yaptım. Ne olduğunu görmedim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından zanlı adli makamlara sevk edildi. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa’da Operasyonla Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Kaçtı! Benzinlikte Araçta Hasar Var Mı Diye Baktı!
Şanlıurfa’da Operasyonla Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Kaçtı! Benzinlikte Araçta Hasar Var Mı Diye Baktı!
Gaziantep-Nizip kara yolunda kamyonuyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan İ.K.'nın olay yerinden kaçarak yakındaki bir benzin istasyonunda durduğu ve aracındaki hasarı kontrol ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaza yerinden kaçan sürücü İ.K. olay yerinde aracından düşen aynadan yola çıkılarak yakalandı.
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Parke Taşı Düştü
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Parke Taşı Düştü
Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobilin üzerine parke taşı düştü. Parke taşının düşme anı ise otomobildekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da 25 Öğrenci Yemekten Zehirlendi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da 25 Öğrenci Yemekten Zehirlendi
Şanlıurfa’da 25 öğrenci, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
​Şanlıurfa’da Şehit Düşen 2 Asker İçin Tören Düzenleniyor
​Şanlıurfa’da Şehit Düşen 2 Asker İçin Tören Düzenleniyor
PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin törenle memleketlerine uğurlanıyor.
Şanlıurfa'da Duygulandıran Olay! Yaralı Şehit Köpeği Ambulansla Giden Sahibinin Arkasından Hastaneye Kadar Koştu
Şanlıurfa'da Duygulandıran Olay! Yaralı Şehit Köpeği Ambulansla Giden Sahibinin Arkasından Hastaneye Kadar Koştu
Dün gece Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin batısındaki Gündaş köyü civarında bulunan Tekçe karakoluna PKK-PYD'li teröristlerin yaptığı havan saldırısında şehit olan uzman çavuşun köpeği, ambulansla giden sahibinin arkasından hastaneye kadar koştu.
​Şanlıurfa’da Üst Geçidi Kullanmayan Yaşlı Adama Kamyonet Çarptı
​Şanlıurfa’da Üst Geçidi Kullanmayan Yaşlı Adama Kamyonet Çarptı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde karşıdan karşıya geçmek için üst geçidi kullanmayan yaşlı adama kamyonet çarptı.
Şanlıurfa’da Karakola Hain Saldırı! 2 Şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Şanlıurfa’da Karakola Hain Saldırı! 2 Şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırından bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna havanla düzenlediği saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı.
​Şanlıurfa’da Tokalaşma Bahanesiyle Yaşlı Adamın Emekli Maaşını Alıp Kaçtı
​Şanlıurfa’da Tokalaşma Bahanesiyle Yaşlı Adamın Emekli Maaşını Alıp Kaçtı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşan bir şahıs, yaşlı adamın parasını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ak Partili Beytülmal Bekçisi Kuş’a, Ak Partili Vekil Adayından Eleştiri
Ak Partili Beytülmal Bekçisi Kuş’a, Ak Partili Vekil Adayından Eleştiri
Eyyübiye Belediyesi’nin 44 dönümlük arazi meselesi bitmek bilmiyor. Şimdi de Edessa Spor Kulübü Başkanı, Eski Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Mahmut Demir, Eyyübiye Belediyesi’ne 44 dönümlük arazi ile ilgili sorular sordu. Eyyübiye Belediye’sinin sorulara cevap vermeyeceği ise merak konusu haline geldi.
Şanlıurfa'ya Komşu Rasulayn'da Patlama! Çok Sayıda Yaralı Ceylanpınar'a Getirildi
Şanlıurfa'ya Komşu Rasulayn'da Patlama! Çok Sayıda Yaralı Ceylanpınar'a Getirildi
Ceylanpınar’a komşu, Suriye’nin Rasulayn bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi
Şanlıurfa'dan 52 Suriyeli Aile Ülkelerine Döndü
Şanlıurfa'dan 52 Suriyeli Aile Ülkelerine Döndü
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirdiği Suriye’nin Tel Abyad kentine 610 kişiden oluşan 52 ailenin dönüşü gerçekleşti
​Şanlıurfa’da Gençlerin Kavgasında 1 Kişi Öldü
​Şanlıurfa’da Gençlerin Kavgasında 1 Kişi Öldü
Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 25 yaşındaki Müslüm Akkuş hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da Operasyonla Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Kaçtı! Benzinlikte Araçta Hasar Var Mı Diye Baktı!
Şanlıurfa’da Operasyonla Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Kaçtı! Benzinlikte Araçta Hasar Var Mı Diye Baktı!
​Göbeklitepe’de Çekilen Atiye’nin ilk Fragmanı Yayınlandı! İzlemek İçin Tıklayınız
​Göbeklitepe’de Çekilen Atiye’nin ilk Fragmanı Yayınlandı! İzlemek İçin Tıklayınız
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Parke Taşı Düştü
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Parke Taşı Düştü
​Aralarında Husumet Olan Esnaflar Birbirine Girdi! İş Yerine Silahlı Saldırı, 4 Yaralı
​Aralarında Husumet Olan Esnaflar Birbirine Girdi! İş Yerine Silahlı Saldırı, 4 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:45
Güneş
07:10
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿