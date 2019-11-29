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Bu haber 29 Kasım 2019 11:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Göbeklitepe’de Çekilen Atiye’nin ilk Fragmanı Yayınlandı! İzlemek İçin Tıklayınız

Netflix'in 2.Türk orijinal dizisi Atiye'nin (The Gift) fragmanı yayınandı. Göbeklitepe’yi konu alacak olan Atiye’nin fragmanı izleme rekorları kırarken, fragmanın heyecan uyandırmaması birçok izleyici tarafından eleştirildi.

​Göbeklitepe’de Çekilen Atiye’nin ilk Fragmanı Yayınlandı! İzlemek İçin Tıklayınız

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger'in oynadığı Türkiye’nin 2. Netflix orijinal dizisi Atiye'nin (The Gift) ilk fragmanı yayınlandı. Göbeklitepe’yi konu alacak olan Atiye’nin fragmanı binlerce kez tıklanırlken, ilk fragmanın karmaşık olması ve heyecan uyandırmaması oldukça eleştirildi. Dizi, 25 aralıkta Netflix’te yayında olacak.


 

Atiye Dizisi İlk Fragman Yayınladı

İlk fragmanı yayınlanan, Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.



 

Atiye Dizisinin Konusu Nedir?

-Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.
-Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.
-Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.
-Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.
-Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.




Editör: Ahmet Şen 

 
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​Göbeklitepe’de Çekilen Atiye’nin ilk Fragmanı Yayınlandı! İzlemek İçin Tıklayınız
​Göbeklitepe’de Çekilen Atiye’nin ilk Fragmanı Yayınlandı! İzlemek İçin Tıklayınız
Netflix'in 2.Türk orijinal dizisi Atiye'nin (The Gift) fragmanı yayınandı. Göbeklitepe’yi konu alacak olan Atiye’nin fragmanı izleme rekorları kırarken, fragmanın heyecan uyandırmaması birçok izleyici tarafından eleştirildi.
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