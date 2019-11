​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil

Çiftel: siyasetin kirli olduğunu siyasetin temiz insanların işi olmadığını ama siyasetin temiz insanlara ihtiyaç duyduğunu temiz insanların bu kirli siyaseti düzelteceğini söyledi.SORU: Siyasetle ilk ne zaman nasıl tanıştınız ?Ali ÇİFTEL: Siyasete ilk olarak 24 haziran seçimlerinde tanıştım.Cumhurittifakı seçim bürosu açarak 24 hazirandaSiverek’teCumhurittifakı için çaba gösterdim. Cumhurbaşkanlığı için sayınErdoğan’ı destekledim, milletvekilliği içinde MHP’ye destek verdim ve MHPSiverek’te 24 haziranda dönemin de Siverek’teki en yüksek oyunu aldı.SORU: 31 martta CHP’den meclis üyesi adayı oldunuz bu kararı nasıl aldınız ?Ali ÇİFTEL :Bizailecek hep sağ partilere veya muhafazakar partilere oy verdik . 31 marta ilk kez CHP ye oy verdik ve mücadele ettik. Adayımız ve akrabamız CHP’den belediye başkan adayıydı bizde akrabamızı destekledik yanında olduk, elimizden geldikçe kendisi için çalıştık çabaladık.SORU:31 mart seçimlerinde çok çalıştınız ev ziyaretlerinde bulundunuz, ev ziyaretinde bulduğunuz evler nasıl belirleniyordu ?Ali ÇİFTEL : Babam yılarca muhtarlık yaptı Siverek’teki bir çok kan davasının barışla sonuçlanması için aracı oldu.Siverek’te barış elçiliği yaptı ve halen de yapıyor. Ailem Çukan ailesi Siverek’te bilinen sevilen çevresi olan bir ailedir. Saydığım bu nedenlerden dolayı dostlarımız sevenlerimiz kirvelerimiz arkadaşlarımız yani kısaca bizleri seven bir çok tanıdığımız bizleri evlerinde ağırladılar. Dostlarımız 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde de bize destek verdiler.Ben burada sizin aracılığınızla tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.SORU: 24 Haziran ve 31 Martta açtığınız seçim bürolarına ilgi yoğundu bunun nedeni nedir?Ali ÇİFTEL: Ailem ve akrabalarımın sayıca çokluğu dışındabağımsız herhangi bir aşiretle bağları olmayan dostlarımın varlığı da seçim büromuzun yoğunluğuna vesile oldular. Sağ olsunlar 24 Haziranda ve 31 Martta beni yalnız bırakmadılar kardeşleri abileri evlatları olarak bağırlarına bastılar.SORU: Meclis üyesi seçildikten sonra kısa zamanda dikkatleri çeken, halkın sorunlarını anlatan biri oldunuz bunu nasıl başardınız?Ali ÇİFTEL: Bunun için özel bir çabam olmadı. Ben buyum olduğum gibi hep dürüst olmaya çalıştım. Temiz kalmaya çalıştım bilerek yanlışın içinde asla olmadım temiz bir siyaset yapmak istedim.Halkımız bizi onurlandırmış meclis üyesi seçmişti. Bana düşen görevde onların haklarını korumaktı ve bende halkımın haklarını korumak için elimden geleni yaptım yapmaya da devam edeceğim. Halkın çıkarını menfaatini koruyup savunmayacaksak neden meclis üyesi olduk. Madem meclis üyesi olduk bu sorumluluğu her ne pahasına olursa olsun yerine getirmek gerekir. Birilerini mutlu etmek birilerine şirin gözükmek için orda olmadım, halkımın menfaatini çıkarını korumak için ordaydım ve bunun içinde elimden geleni yaptım .SORU: İstifa kararını nasıl aldınız? Kimse istifa etmenizi istedi mi ?Ali ÇİFTEL Dediğim gibi halkımın çıkarını menfaatini korumak için meclisteydim. Halkım haklarını savunmam için beni oraya yollamıştı . Bendehalkımın menfaati için çalıştım. Halkıma nasıl hizmet ederim nasıl halkıma faydalı olurum diye çaba gösterdim. Maalesef aynı partiden seçildiğimiz arkadaşlarımın ihanetine uğradım. Halkın yanında olmamız gerekirken halkın menfaatini düşünmemiz gerekirken maalesef arkadaşlarım mevcut yönetimin çıkarını menfaatini korumayı tercih ettiler. Ben bu ihaneti kabullenmedim ve istifa ettim. Hiç kimse istifa etmemi istemedi tamamen benim kararımdı. Arkadaşlarımın yaptığı yanlışlardan dolayı sürekli önümü kesip mevcut yönetimle beraber harekat etmeleri istifa etmeme neden oldu .SORU: Siyaset nasıl bir şey ?Ali ÇİFTEL: Siyaset çok kirli bir şey siyaset temiz dürüst insanların yapacağı bir iş değildir. Siyasetin temiz dürüstahlaklı insanlarda ihtiyacı vardır onun için bu kirli siyaseti ancak temiz dürüst ahlaklı siyasetçiler düzeltebilir. Onu niçin dürüst ve temiz ahlaklı insanların siyasete kazandırılmalı.SORUSiverek Belediyesinin sizce durumu nasıldır?Ali Çiftel : Siverek Belediyesinin durumu içler acısıdır. Huzur yok, güven yok, uyum yok,hizmet yok, kayırmacılık çok yandaşlık çok usulsüzlük çok ve bir birileriyle kavgalı bir yönetim var. Benim kanaatim ve şahit olduklarıma dayanarak söylüyorum bu yönetim Siverek’i büyük bir kayba uğratacak çünkü her biri bir başkan .SORU: Siverek Belediyesi sizce nasıl düzeltile bilir?Ali ÇİFTEL : Dürüst samimi hırsız olmayan bir başkan Siverek Belediyesini düzeltir. Siz de usulsüzlük olmadığında sizin yönetiminizde de usulsüzlük hırsızlık olmaz. Sizin gözünüz akçeli işlerde varsa yönetiminizde de yanlış işler içinde olur. Dürüst samimi akçeli işlerde gözü olmayan bir başkan başarılı bir başkan olur inşallah Siverek’imiz öyle bir başkanla tanışır.SORU: Siyaset yapmayı düşünüyormuşsunuz ?Ali ÇİFTEL Dediğim gibi bu kirli siyasetçilere meydanı temiz siyasetçiler bırakmamalıdır. Siyaset olsun olmasın biz halkımızın hep emrinde olacağız.Halkımızaher zaman hizmet etmeye çalışacağız.Editör: Ahmet Şen