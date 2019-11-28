Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Kasım 2019 23:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil

31 martta meclis üyesi seçilen kısa süreden Siverek halkının sevgisin,i güvenini kazanan halkın çıkarını menfaatini korumak için çok ciddi mücadele verensiverek halkının güvenin,sevgisini kazanan belediyedeki yolsuzluklara adam kayırmacılığına karşı çok ciddi mücadele veren ve daha sonra arkadaşlarının mevcut yönetimle berber harekât etmesinde dolayı istifa eden Ali Çiftel urfa.com haber sitemizin sorularını cevapladı.

​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil

Çiftel: siyasetin kirli olduğunu siyasetin temiz insanların işi olmadığını ama siyasetin temiz insanlara ihtiyaç duyduğunu temiz insanların bu kirli siyaseti düzelteceğini söyledi.



SORU: Siyasetle ilk ne zaman nasıl tanıştınız ?
Ali ÇİFTEL:  Siyasete ilk olarak 24 haziran seçimlerinde tanıştım.Cumhurittifakı seçim bürosu açarak 24 hazirandaSiverek’teCumhurittifakı için çaba gösterdim. Cumhurbaşkanlığı için sayınErdoğan’ı destekledim, milletvekilliği içinde MHP’ye destek verdim ve MHPSiverek’te 24 haziranda dönemin de Siverek’teki en yüksek oyunu aldı.





SORU: 31 martta CHP’den meclis üyesi adayı oldunuz  bu kararı nasıl aldınız ?
Ali ÇİFTEL :Bizailecek hep sağ partilere veya muhafazakar  partilere oy verdik . 31 marta ilk kez CHP ye oy verdik ve mücadele ettik. Adayımız  ve akrabamız CHP’den belediye başkan adayıydı  bizde akrabamızı destekledik yanında olduk, elimizden geldikçe kendisi için çalıştık çabaladık. 






SORU:31 mart seçimlerinde çok çalıştınız ev ziyaretlerinde bulundunuz,  ev ziyaretinde bulduğunuz evler nasıl belirleniyordu ?
Ali ÇİFTEL : Babam yılarca muhtarlık yaptı Siverek’teki bir çok kan davasının barışla sonuçlanması için aracı oldu.Siverek’te barış elçiliği yaptı ve halen de yapıyor. Ailem Çukan ailesi Siverek’te bilinen sevilen çevresi olan bir ailedir. Saydığım bu nedenlerden dolayı dostlarımız sevenlerimiz kirvelerimiz arkadaşlarımız  yani kısaca bizleri seven bir çok tanıdığımız bizleri evlerinde ağırladılar. Dostlarımız 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde de bize destek verdiler.Ben burada sizin aracılığınızla tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 






SORU: 24 Haziran ve 31 Martta açtığınız seçim bürolarına ilgi yoğundu bunun nedeni nedir?
Ali ÇİFTEL: Ailem ve akrabalarımın sayıca çokluğu  dışındabağımsız herhangi bir aşiretle bağları olmayan dostlarımın  varlığı da seçim büromuzun yoğunluğuna vesile oldular. Sağ olsunlar 24 Haziranda ve 31 Martta beni yalnız bırakmadılar kardeşleri abileri evlatları olarak bağırlarına bastılar. 






SORU: Meclis üyesi seçildikten sonra kısa zamanda dikkatleri çeken, halkın sorunlarını anlatan biri oldunuz bunu nasıl başardınız?
Ali ÇİFTEL: Bunun için özel bir çabam olmadı. Ben buyum  olduğum gibi hep dürüst olmaya çalıştım. Temiz kalmaya çalıştım bilerek yanlışın içinde asla olmadım temiz bir siyaset yapmak istedim.
Halkımız bizi onurlandırmış meclis üyesi seçmişti. Bana düşen görevde onların haklarını korumaktı ve bende halkımın haklarını korumak için elimden geleni yaptım  yapmaya da devam edeceğim. Halkın çıkarını menfaatini koruyup savunmayacaksak neden meclis üyesi olduk. Madem meclis üyesi olduk bu sorumluluğu her ne pahasına olursa olsun yerine getirmek gerekir. Birilerini mutlu etmek birilerine şirin gözükmek için orda olmadım, halkımın menfaatini çıkarını korumak için ordaydım ve bunun içinde elimden geleni yaptım . 






SORU: İstifa kararını nasıl aldınız? Kimse istifa etmenizi istedi mi ?
Ali ÇİFTEL Dediğim gibi halkımın çıkarını menfaatini korumak için meclisteydim. Halkım haklarını savunmam için beni oraya yollamıştı . Bendehalkımın menfaati için çalıştım. Halkıma nasıl hizmet ederim nasıl halkıma faydalı olurum diye çaba gösterdim. Maalesef aynı partiden seçildiğimiz arkadaşlarımın ihanetine uğradım. Halkın yanında olmamız gerekirken halkın menfaatini düşünmemiz gerekirken maalesef arkadaşlarım mevcut yönetimin çıkarını menfaatini korumayı tercih ettiler.  Ben bu ihaneti kabullenmedim ve  istifa ettim. Hiç kimse istifa etmemi istemedi tamamen benim kararımdı. Arkadaşlarımın yaptığı yanlışlardan dolayı sürekli önümü kesip mevcut yönetimle beraber harekat etmeleri istifa etmeme neden oldu . 






SORU: Siyaset nasıl bir şey ?
Ali ÇİFTEL: Siyaset çok kirli bir şey siyaset temiz dürüst insanların yapacağı bir iş değildir. Siyasetin temiz dürüstahlaklı insanlarda ihtiyacı vardır onun için bu kirli siyaseti ancak temiz dürüst ahlaklı siyasetçiler düzeltebilir. Onu niçin dürüst ve temiz ahlaklı insanların siyasete kazandırılmalı. 






SORUSiverek Belediyesinin sizce durumu nasıldır?
Ali Çiftel : Siverek Belediyesinin durumu içler acısıdır. Huzur yok, güven yok, uyum yok,hizmet yok, kayırmacılık çok yandaşlık çok usulsüzlük çok ve bir birileriyle kavgalı bir yönetim var. Benim kanaatim ve şahit olduklarıma dayanarak söylüyorum bu yönetim Siverek’i büyük bir kayba uğratacak çünkü her biri bir başkan . 






SORU: Siverek Belediyesi sizce nasıl düzeltile bilir?
Ali ÇİFTEL :  Dürüst samimi hırsız olmayan bir başkan Siverek Belediyesini düzeltir. Siz de usulsüzlük olmadığında sizin yönetiminizde de usulsüzlük hırsızlık olmaz.  Sizin gözünüz akçeli işlerde varsa yönetiminizde de yanlış işler içinde olur. Dürüst samimi akçeli işlerde gözü olmayan bir başkan  başarılı bir başkan olur inşallah Siverek’imiz öyle bir başkanla tanışır. 






SORU: Siyaset yapmayı düşünüyormuşsunuz ?
Ali ÇİFTEL Dediğim gibi bu kirli siyasetçilere meydanı temiz siyasetçiler bırakmamalıdır. Siyaset olsun olmasın biz halkımızın hep emrinde olacağız.Halkımızaher zaman hizmet etmeye çalışacağız.







Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
31 martta meclis üyesi seçilen kısa süreden Siverek halkının sevgisin,i güvenini kazanan halkın çıkarını menfaatini korumak için çok ciddi mücadele verensiverek halkının güvenin,sevgisini kazanan belediyedeki yolsuzluklara adam kayırmacılığına karşı çok ciddi mücadele veren ve daha sonra arkadaşlarının mevcut yönetimle berber harekât etmesinde dolayı istifa eden Ali Çiftel urfa.com haber sitemizin sorularını cevapladı.
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde altı okulda yenileme çalışmaları yapıldı. Yenilenen okulların açılışını Kaymakam Ömer Faruk Çelik yaptı.
​Eyyübiye’de TOKİ İş Yeri ve 367 Konut Yapıyor
​Eyyübiye’de TOKİ İş Yeri ve 367 Konut Yapıyor
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kentsel dönüşüm başladı.
Minik Öğrencilerden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına Teşekkür
Minik Öğrencilerden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına Teşekkür
​Şanlıurfa’da ara tatilde 14 okul boyandı. 6 okulun bakımı yapıldı. Okulları boyanan ve bakımı yapılan öğrenciler Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’da spor salonlarının açılması için mecliste konuşma yaptı.
Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Görenler ve Yardımcı Kırsal mahallelerinde sürdürülen stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
​Başkan Aksak'tan vatandaşlara tapu çağrısı
​Başkan Aksak'tan vatandaşlara tapu çağrısı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Tapu Başvurularının başladığını hatırlatarak vatandaşların bir an önce başvurularını yapmasını istedi.
​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklilkten Açıklama: İlçemizin yüzyıllık tapu sorunu çözüme kavuşuyor
​Organize Sanayi Bölgesinden Telabyad’a İnsani Yardım
​Organize Sanayi Bölgesinden Telabyad’a İnsani Yardım
Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Tel Abyad’a Şanlıurfa OSB 2 tır insani yardım gönderdi.
​Harran Üniversite Hastanesi Başhekimliğine Ahmet Güzelçiçek Getirildi
​Harran Üniversite Hastanesi Başhekimliğine Ahmet Güzelçiçek Getirildi
Yaklaşık dört yıldır Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim yardımcılığı ve Başhekimlik görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Akif Altay’ın görevden ayrılmasıyla boşalan Başhekimlik görevi aynı hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yapan Dr.Öğr.ÜyesiAhmet Güzelçiçek’e verildi.
Başkan Baydilli Öğretmenlerle Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü
Başkan Baydilli Öğretmenlerle Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Öğretmenler Haftası için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen programda öğretmenlerle birlikte farkındalık oluşturma adına sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi
​Rektör Çelik: Üniversitemiz Uluslararası Yetki Belgesi Aldı
​Rektör Çelik: Üniversitemiz Uluslararası Yetki Belgesi Aldı
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
​Erdoğan, Alevi Evinin İşaretlenmesine Tepki Gösterdi
​Erdoğan, Alevi Evinin İşaretlenmesine Tepki Gösterdi
Gaziantep'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet
Gaziantep'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:45
Güneş
07:09
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿