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Bu haber 28 Kasım 2019 22:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde altı okulda yenileme çalışmaları yapıldı. Yenilenen okulların açılışını Kaymakam Ömer Faruk Çelik yaptı.

​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Okul öncesi “Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan altı proje okulunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. 



Harran Kaymakamı Ömer Faruk ÇELİK , Milli Eğitim Müdürü Cihan Bircan ve kurum amirlerinin katıldığı törenle okulların açılışı gerçekleşti. 



 

6 Okul Eğitime Kazandırıldı

Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Faruk Çelik, Harran da eğitim kalitesinin her gün yeni gelişmeler doğrultusunda geliştiğini ifade ederek " bugün  Hibe almaya hak kazanan Balkır, Eskiharran, Kuruyer, Öncüler, Şibliye ve Tantana Mahallelerinde atıl durumda bulunan eski birleştirilmiş sınıfların fiziki şartları ve teknik donanımları iyileştirilerek eğitim-öğretime kazandırıldı. Bu projeyi hazırlayan ve hayata geçiren çalışma arkadaşlarımızı kutlarım "dedi. 




Editör: Ahmet Şen 
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