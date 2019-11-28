​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı

6 Okul Eğitime Kazandırıldı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Okul öncesi “Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan altı proje okulunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı.Harran Kaymakamı Ömer Faruk ÇELİK , Milli Eğitim Müdürü Cihan Bircan ve kurum amirlerinin katıldığı törenle okulların açılışı gerçekleşti.Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Faruk Çelik, Harran da eğitim kalitesinin her gün yeni gelişmeler doğrultusunda geliştiğini ifade ederek " bugün Hibe almaya hak kazanan Balkır, Eskiharran, Kuruyer, Öncüler, Şibliye ve Tantana Mahallelerinde atıl durumda bulunan eski birleştirilmiş sınıfların fiziki şartları ve teknik donanımları iyileştirilerek eğitim-öğretime kazandırıldı. Bu projeyi hazırlayan ve hayata geçiren çalışma arkadaşlarımızı kutlarım "dedi.Editör: Ahmet Şen