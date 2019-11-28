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Bu haber 28 Kasım 2019 21:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan, Alevi Evinin İşaretlenmesine Tepki Gösterdi

İzmir'de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Çorum'da, Maraş'ta yaşadık. Yakalandıkları zaman hesabı sorulacaktır" dedi. Erdoğan, Almanya'ya ise 'Ali'siz Alevilik' için çalışmalar yürüttüğü suçlamasında bulundu.

​Erdoğan, Alevi Evinin İşaretlenmesine Tepki Gösterdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 6. Din Şurası bugün sona erdi.

 

Sıkıntılı Garip Bir Dönemdeyiz

Şuranın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor. Paylaşmanın yerini bencilliğin, dayanışmanın yerini yıkıcı rekabetin, diğerkamlığın yerini umursamazlığın, mahremin yerini teşhirciliğin, tevazunun yerini kibrin, merhametin yerini vicdansızlığın, evliliğin yerini gayrimeşru ilişkilerin aldığı zorlu, sıkıntılı, garip bir dönemin içindeyiz" ifadesini kullandı.


 

Alevi Evlerine İşaret Koyanlar Cezasız Kalmayacak

"Bir Müslüman, dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Din, kişinin hayatına nüfuz etmezse, kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz."

Devlet olarak Alevilerle ilgili bir problemlerinin olmadığını söyleyen Erdoğan, Alevi vatandaşların evlerine işaret koyanların cezasız kalmayacağını ifade etti.






Editör: Ahmet Şen
 
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​Erdoğan, Alevi Evinin İşaretlenmesine Tepki Gösterdi
​Erdoğan, Alevi Evinin İşaretlenmesine Tepki Gösterdi
İzmir'de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Çorum'da, Maraş'ta yaşadık. Yakalandıkları zaman hesabı sorulacaktır" dedi. Erdoğan, Almanya'ya ise 'Ali'siz Alevilik' için çalışmalar yürüttüğü suçlamasında bulundu.
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