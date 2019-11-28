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Bu haber 28 Kasım 2019 20:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

Gaziantep'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet

Gaziantep'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi.


 

Ağlayarak Annesinin Darp Edilmesini İzledi

Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Gaziantep'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet
Gaziantep'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet
Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.
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