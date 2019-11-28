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Bu haber 28 Kasım 2019 14:24:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Şehit Düşen 2 Asker İçin Tören Düzenleniyor

PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin törenle memleketlerine uğurlanıyor.

​Şanlıurfa’da Şehit Düşen 2 Asker İçin Tören Düzenleniyor

PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenleniyor.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katılıyor.



 

Şanlıurfa'da Şehit Düşen Askerler Memleketlerine Uğurlanacak

Törenin ardından şehit Tekin’in cenazesi Nevşehir’in Avanos ilçesine, şehit Keskin’in cenazesi ise Balıkesir’e gönderilecek.





Editör: Ahmet Şen
 
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