​Şanlıurfa’da Şehit Düşen 2 Asker İçin Tören Düzenleniyor

Şanlıurfa'da Şehit Düşen Askerler Memleketlerine Uğurlanacak

PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenleniyor.Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katılıyor.Törenin ardından şehit Tekin’in cenazesi Nevşehir’in Avanos ilçesine, şehit Keskin’in cenazesi ise Balıkesir’e gönderilecek.Editör: Ahmet Şen