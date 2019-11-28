​Eyyübiye’de TOKİ İş Yeri ve 367 Konut Yapıyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi ve TOKİ’nin iş birliği ile Yenice, İkizce ve Akçamescit mahallelerinde kentsel dönüşüm yapılacak.367 Konut ve 35 iş yerinin olacağı proje ihaleye sunuldu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, konuyu sosyal medya hesabından duyurdu. Kuş yaptığı açıklamada; “Girişimlerimiz meyvesini verdi. Kentsel dönüşüme başlıyoruz” diyerek TOKİ ile iş birliği içinde ihaleye sunulan projede 367 Konut ve 35 iş yeri, alt yapı ve çevre düzenlemesi yapılacağını duyurdu.Editör: Ahmet Şen