Minik Öğrencilerden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına Teşekkür

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı D. S. M. bünyesindeki yükümlüler tarafından 2019 yılının eğitime ara verildiği dönemlerde 14 okul boyandı, 6 okulunda bakımı gerçekleştirildi.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, okulları boyanan okullar tarafından teşekkür plaketi aldı. Öztoprak kendisini ziyarete gelen öğretmen ve öğrencileri makamında karşılayarak;“Yavuz Selim İlkokulu müdür, öğretmen ve öğrencilerine nazik plaket sunumlarında teşekkür ederim.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen