Minik Öğrencilerden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına Teşekkür

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı D. S. M. bünyesindeki yükümlüler tarafından 2019 yılının eğitime ara verildiği dönemlerde 14 okul boyandı, 6 okulunda bakımı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, okulları boyanan okullar tarafından teşekkür plaketi aldı. Öztoprak kendisini ziyarete gelen öğretmen ve öğrencileri makamında karşılayarak;
“Yavuz Selim İlkokulu müdür, öğretmen ve öğrencilerine nazik plaket sunumlarında teşekkür ederim.” İfadelerine yer verdi.
Editör: Ahmet Şen
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