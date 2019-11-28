Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti

Şanlıurfa’nın sorunlarını sürekli sorunları mecliste görüşen MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, şimdi de Şanlıurfalı gençlerin spor aktivitelerini rahat şekilde yapabilmeleri için spor salonları yapılması ve kötü alışkanlıklara yer açabilecek ortamların denetlenmesi ve kontrol edilmesi için mecliste talepte bulundu.Vekil Özyavuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çalışmaları esnasında Şanlıurfa’nın geleceği olan gençlerimiz için spor salonları yapılması ve kötü alışkanlıklara yer açabilecek ortamların denetlenmesi ve kontrol edilmesi için talebimizi yüce Meclis’te dile getirdim” ifadelerine yer verdi.İşte Vekil Özyavuz’un meclis konuşmasından kesitler;Editör: Ahmet Şen