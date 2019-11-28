Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Kasım 2019 17:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’da spor salonlarının açılması için mecliste konuşma yaptı.

Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti

Şanlıurfa’nın sorunlarını sürekli sorunları mecliste görüşen MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, şimdi de Şanlıurfalı gençlerin spor aktivitelerini rahat şekilde yapabilmeleri için spor salonları yapılması ve kötü alışkanlıklara yer açabilecek ortamların denetlenmesi ve kontrol edilmesi için mecliste talepte bulundu.


Vekil Özyavuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çalışmaları esnasında Şanlıurfa’nın geleceği olan gençlerimiz için spor salonları yapılması ve kötü alışkanlıklara yer açabilecek ortamların denetlenmesi ve kontrol edilmesi için talebimizi yüce Meclis’te dile getirdim” ifadelerine yer verdi.


İşte Vekil Özyavuz’un meclis konuşmasından kesitler;






Editör: Ahmet Şen

Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’da spor salonlarının açılması için mecliste konuşma yaptı.
Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Görenler ve Yardımcı Kırsal mahallelerinde sürdürülen stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
​Başkan Aksak'tan vatandaşlara tapu çağrısı
​Başkan Aksak'tan vatandaşlara tapu çağrısı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Tapu Başvurularının başladığını hatırlatarak vatandaşların bir an önce başvurularını yapmasını istedi.
​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklilkten Açıklama: İlçemizin yüzyıllık tapu sorunu çözüme kavuşuyor
​Organize Sanayi Bölgesinden Telabyad’a İnsani Yardım
​Organize Sanayi Bölgesinden Telabyad’a İnsani Yardım
Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Tel Abyad’a Şanlıurfa OSB 2 tır insani yardım gönderdi.
​Harran Üniversite Hastanesi Başhekimliğine Ahmet Güzelçiçek Getirildi
​Harran Üniversite Hastanesi Başhekimliğine Ahmet Güzelçiçek Getirildi
Yaklaşık dört yıldır Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim yardımcılığı ve Başhekimlik görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Akif Altay’ın görevden ayrılmasıyla boşalan Başhekimlik görevi aynı hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yapan Dr.Öğr.ÜyesiAhmet Güzelçiçek’e verildi.
Başkan Baydilli Öğretmenlerle Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü
Başkan Baydilli Öğretmenlerle Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Öğretmenler Haftası için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen programda öğretmenlerle birlikte farkındalık oluşturma adına sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi
​Rektör Çelik: Üniversitemiz Uluslararası Yetki Belgesi Aldı
​Rektör Çelik: Üniversitemiz Uluslararası Yetki Belgesi Aldı
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.
​Şanlıurfa DKKYB, Milletvekilleri ile Yetiştirici Sorunlarına Değindi
​Şanlıurfa DKKYB, Milletvekilleri ile Yetiştirici Sorunlarına Değindi
Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, yetiştiricilerin sorunlarına çözüm üretmek için Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil ÖZCAN ve Ak Parti Eski Şanlıurfa Milletvekili Sayın Seyit EYYÜPOĞLUile bir araya geldi.
Harran Üniversitesine Yeni Dekan
Harran Üniversitesine Yeni Dekan
Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanan yeni isim belli oldu.
​Şanlıurfa’da Binlerce Kişi Tirit Kuyruğunda
​Şanlıurfa’da Binlerce Kişi Tirit Kuyruğunda
Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen tirit ziyafetinde, binlerce kişiye yöresel tirit ikramında bulunuldu.
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
Vekil Özyavuz Urfalı Gençlere Spor Salonu ve Denetim Talep Etti
​Doktordan Beklenmeyecek Hareket! Boşandığı Eşini, Kızının Yanında Darp Etti
​Doktordan Beklenmeyecek Hareket! Boşandığı Eşini, Kızının Yanında Darp Etti
​Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
​Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
​Şanlıurfa’da Şehit Düşen 2 Asker İçin Tören Düzenleniyor
​Şanlıurfa’da Şehit Düşen 2 Asker İçin Tören Düzenleniyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:45
Güneş
07:09
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿