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Bu haber 28 Kasım 2019 10:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı

Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.

​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı

Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmiş, başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asılmıştı. Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar Kiev'in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.


Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi.





Editör: Ahmet Şen
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Dünya
​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı
​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı
Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.
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