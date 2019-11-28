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Bu haber 28 Kasım 2019 00:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Torununa içki içirip cinsel istismarda bulunan dedenin pişkin ifadesi: Alkol vererek sakinleştirmeye çalıştım

Kız torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Fettah G., 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Torununun psikolojik sorunları olduğunu öne süren Fettah G., "Bu yüzden kendisine alkol vererek onu sakinleştirmeye çalıştım. Kesinlikle onunla ilişkiye girmedim" dedi.

​Torununa içki içirip cinsel istismarda bulunan dedenin pişkin ifadesi: Alkol vererek sakinleştirmeye çalıştım

Sputnik’in haberine göre; Bolu'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Z.T., 13 yaşındayken dedesi Fettah G. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradığını ailesine anlattı ve kendisine alkol içirip, cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dedesiyle ilgili geçen yıl ailesiyle birlikte cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.
Şikayet sonrası Fettah G. tutuklanırken, hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sağlık için tehlikeli madde temin etme, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.



 

'Torunumun psikolojik sorunları vardı'

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fettah G., hakim karşısına çıktı.
Suçlamaları reddeden. Fettah G., "Torunumun psikolojik sorunları vardı. Bu yüzden kendisine alkol vererek onu sakinleştirmeye çalıştım. Kesinlikle onunla ilişkiye girmedim, dudaklarından öpmedim. Tek amacım torunuma yardım etmekti" dedi.



 

'Dedem beni hep kandırdı, sürekli olarak içki içirtip benimle ilişkiye girdi'

İstismar olaylarının ardından psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Z.T. ise, "Dedem beni hep kandırdı. Sürekli olarak içki içirtip benimle ilişkiye girdi. Ayrıca yıllarca bu anları hiç unutamadım. Korkumdan kimselere bir şey diyemedim. Dedem beni hep tehdit etti. Psikolojim her geçen gün bozuluyordu ve durumu aileme anlattım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, cinsel istismar olayını birden fazla kez gerçekleştirdiği kanaatine vardığı Fettah G. hakkında 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, küçük yaştaki çocuğa alkol içirme suçundan ise 7 ay olmak üzere toplam 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





Editör: Ahmet Şen
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